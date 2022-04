Anna Falchi, così è irriconoscibile: completamente diversa sui social, cambia tutto

Anna Falchi come non l’avete mai vista: spunta lo scatto social con un look completamente diverso che lascia tutti a bocca aperta.

La sua immagine continua da anni a far sognare gli italiani: bionda, occhi azzurri, lineamenti da bambola e fisico statuario, Anna Falchi è sempre stata una delle donne dello spettacolo più belle in assoluto. Dai suoi esordi ad oggi, in genere il suo look non è cambiato molto. Anzi, tutti si chiedono come faccia a mantenersi sempre uguale nonostante il passare del tempo.

Anche quest’anno che la vediamo al timone de I Fatti vostri su Rai2 accanto a Salvo Sottile, la quasi cinquantenne italo finlandese appare decisamente in gran forma. La sua splendida carriera ebbe inizio a soli 17 anni, nel lontano 1989, a Miss Italia, dove di classificò al secondo posto.

Il celebre concorso a Salsomaggiore le portò davvero tanta fortuna: dopo quell’esperienza Anna ha lavorato con attori e registi famosissimi come Paolo Villaggio, Dino Risi, Sergio Martino, Renato Pozzetto, Carlo Lizzani, Christian De Sica, Massimo Boldi ed Ezio Greggio.

Dopo più di un trentennio, Anna è ancora un’icona della tv italiana e sui social è super seguita. Avrà quindi lasciato moltissimi senza parole quando ha postato di recente uno scatto che nessuno si aspettava.

Anna Falchi, tutta un’altra persona: la foto social vi lascerà di stucco

“Basta essere bionda! Ho deciso di dare una svolta! Tac! Eccomi qui! Vi piaccio in questa nuova versione?”, ha scritto a corredo della foto su Instagram che vogliamo mostrarvi. In effetti, la “svolta” di cui parla la showgirl non è affatto da poco!

Proprio una nuova ed inaspettata versione quella in cui si è fatta immortalare davanti all’obiettivo: caschetto corto con frangia e capelli rossi! Inutile dire che la foto ha fatto il pieno di like, visto che anche così è la conduttrice è semplicemente favolosa.

Il nuovo colore della chioma, impreziosito dal contrasto con l’azzurro degli occhi, le dona moltissimo. Impossibile non notare il suo look: l’abito leopardato le sta divinamente ed aggiunge il giusto tocco ‘aggressive’ all’aspetto angelico del suo viso.

Voi ve la immaginavate così?