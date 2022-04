Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 3 Aprile ci dicono che ci sarà un momento emozionatissimo in diretta, da pelle d’oca.

Che Domenica sarebbe senza Mara Venier e la sua Domenica In? A partire dalle ore 14:00 di quest’oggi 3 Aprile, la simpaticissima ed amata conduttrice sarà al timone della ventinovesima puntata del programma.

Stando alle anticipazioni trapelate su TV Blog, sembrerebbe che la puntata di Domenica 3 Aprile di Domenica In sarà ricca di ospiti, ma soprattutto di momenti davvero emozionanti. Come da diverse settimane a questa parte, anche stavolta la prima parte della puntata sarà dedicata all’attualità ed, in particolare, agli ultimi avvenimenti della guerra tra Russia ed Ucraina. Ma non solo. A rendere unico ed inimitabile l’appuntamento di quest’oggi di Domenica In, ci saranno tantissimi personaggi. Pronti a sapere qualche cosa in più?

Anticipazioni Domenica In del 3 Aprile: i nomi di tutti gli ospiti

Mai come stavolta, la puntata di Domenica In del 3 Aprile sarà totalmente indimenticabile! Nello studio televisivo Fabrizio Frizzi in Roma, infatti, si alterneranno tantissimi ospiti e nomi leggendari dello spettacolo italiano. E ciascuno di loro renderà unico e speciale questo appuntamento di Domenica In. Pronti a scoprire tutte le sue anticipazioni? Ci pensiamo immediatamente.

Come dicevamo precedentemente, ad aprire la puntata di quest’oggi di Domenica In sarà il “classico” tavolo con Alberto Matano e, in collegamento, con Monica Maggioni intorno al quale si discuterà sugli ultimi fatti tra Russia ed Ucraina. Ospite di questo spazio, vi è Noemi! La cantante non solo intonerà la canzone di Elton John “Imagine”, ma si lascerà andare subito dopo ad una ricca e completa intervista. Terminata questa prima parte della puntata, Mara Venier darà il benvenuto nel suo studio a Claudio Amendola, che proprio da Lunedì 4 Aprile ritornerà in onda con la terza stagione di Nero a Metà, Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Credete che sia finita qui? Nient’affatto! Dopo aver ospitato in studio Matilde Gioli, protagonista di Doc-nelle tue mani e di un finale di stagione davvero choc, Alessandro Preziosi e Luca Barbareschi, entrerà in studio il grande Vincenzo Mollica. Reduce dalla consegna del Microfono d’oro, il giornalista sarà il protagonista di un momento emozionante, durante il quale non mancheranno sorprese e vecchi ricordi.

Proprio come quella di Verissimo, anche questa sarà una puntata di Domenica In decisamente imperdibile.