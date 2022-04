Anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 3 Aprile: in studio ci saranno due sorelle amatissime, non vediamo l’ora.

Dopo la sorprendente puntata del Sabato pomeriggio, Silvia Toffanin vuole fare totalmente l’en plein e regalare un appuntamento imperdibile del suo Verissimo.

Subito dopo il ritorno di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, inizierà una nuova puntata di Verissimo, che – mai come stavolta – ci offrirà un’alternanza di ospiti davvero pazzeschi. Nel corso di questa nuova edizione, diciamoci la verità, è accaduto davvero di tutto. Ciascun ospite che ha scelto di raccontarsi alla padrona di casa, l’ha fatto nei migliori dei modi. E si è lasciato andare a delle rivelazioni davvero incredibili. Parliamo, ad esempio, di Sophie e Soleil, che hanno risposto a chi le accuse di essere troppo rifatte. Oppure, di Mirian Trevisan, quando – appena uscita dalla casa del GF Vip – ha spiegato perché la sua storia d’amore con Biagio D’Anelli è subito terminata. Cosa dobbiamo aspettarci, invece, dalla puntata di oggi Domenica 3 Aprile? Le anticipazioni ci dicono che ci saranno degli ospiti fenomenali. Scopriamoli tutti.

Verissimo, anticipazioni della puntata di Domenica 3 Aprile: tutti gli ospiti

Se avete preso impegni per questa Domenica 3 Aprile, spostateli in serata o ad un altro giorno: la puntata di Verissimo di quest’oggi non può assolutamente essere persa. Da quanto si apprende dalle anticipazioni pubblicate su Mediaset Play, infatti, sembrerebbe che ci siano degli ospiti totalmente fantastici ed impressionanti. Pronti a saperne di più?

Bianca Balti: per la prima volta, la top model racconterà il suo difficilissimo momento vissuto e la gran forza utilizzata per rialzarsi;

per la prima volta, la top model racconterà il suo difficilissimo momento vissuto e la gran forza utilizzata per rialzarsi; Enrico Papi: dopo il ritorno con Scherzi a parte, il mitico e simpaticissimo conduttore è pronto a fare compagnia il suo pubblico con un nuovo programma serale. “Big Show” partirà da Venerdì 8 Aprile e ci assicura uno spettacolo inedito!;

dopo il ritorno con Scherzi a parte, il mitico e simpaticissimo conduttore è pronto a fare compagnia il suo pubblico con un nuovo programma serale. “Big Show” partirà da Venerdì 8 Aprile e ci assicura uno spettacolo inedito!; Emanuele Filiberto: il simpaticissimo principe è stato confermato nella giuria di Amici e stavolta si racconterà alla padrona di casa;

il simpaticissimo principe è stato confermato nella giuria di Amici e stavolta si racconterà alla padrona di casa; Giorgia Palmas e Filippo Magnini: un periodo davvero splendido per loro! Sono convolati a nozze, sono diventati genitori e il campione si è anche laureato!;

un periodo davvero splendido per loro! Sono convolati a nozze, sono diventati genitori e il campione si è anche laureato!; Infine, due sorelle amatissime: Cecilia e Belen Rodriguez! Unitissime nella vita, ma anche nel lavoro, le due argentine racconteranno la loro vita! Chissà, trapelerà qualche cosa in più sull’ipotetico ritorno di fiamma tra Belen e Stefano? Ci auguriamo di si!

Insomma, una puntata decisamente ricca, alla quale non si può dire affatto di no!