Chiara Ferragni si racconta sui social con una serie di foto senza filtri: “Perché non dovrei parlarne?”

Modello di ispirazione per milioni di persone, Chiara Ferragni stavolta ha voluto usare la sua immagine senza filtri per raccontarsi.

Lo straordinario successo che riscuote sui social l’ha resa l’influencer più celebre d’Italia, ma chi segue Chiara Ferragni sa bene che lei è anche tanto altro. Da quando ha esordito nel mondo del web col suo blog The Blonde Salad, la bionda imprenditrice cremonese ha instaurato con i suoi follower un legame davvero forte tanto che molti hanno definito lei, suo marito Fedez e i loro figli la Royal Family italiana.

Proprio in virtù di questa sintonia con il loro pubblico, Chiara e Fedez sono stati molto sostenuti dal popolo del web quando lui ha raccontato a cuore aperto il problema di salute che ha scoperto di avere e che lo ha costretto ad un intervento chirurgico.

Un momento davvero critico per il cantante e anche per sua moglie che come sempre gli ha dato tutto l’amore possibile per aiutarlo ad affrontare un tale dramma. Ovviamente, in una situazione del genere è normale che anche il corpo risenta della tensione accumulata e la Ferragni ha parlato proprio di questo sui social.

E’ di queste ore una serie di immagini abbastanza insolite che ha postato su Instagram per raccontare un lato che forse neanche immaginavamo.

Chiara Ferragni, “La mia più grande insicurezza” e posta foto senza filtri

La moglie di Fedez ha sorpreso tutti pubblicando una galleria di foto in cui appare completamente al naturale. Quello che si legge a corredo del post è la sua confessione su un problema che ha rappresentato per molti anni la sua più grande “insicurezza fisica”.

“Ho sempre avuto l’acne e mostrare la mia pelle quando era infiammata era difficile per me”, racconta. Poi dice che negli ultimi 6 anni la sua pelle è migliorata molto grazie all’aver equilibrato gli ormoni con l’inositolo.

Ancora oggi le capita di avere degli sfoghi cutanei soprattutto in una situazione di tensione come quella appena vissuta con suo marito. “Avrei potuto evitare di parlarne e mostrarlo ma poi ho riflettuto…Perché non dovrei parlarne? Dobbiamo normalizzare anche le brutte giornate e non avere la pressione di sentirci perfetti”.

Un messaggio bellissimo e davvero saggio, complimenti!