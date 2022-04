Christian e Mattia dopo Amici 21 celebrano la loro amicizia con un gesto particolare: cosa hanno deciso di fare

Dopo Amici, Christian e Mattia si sono finalmente rincontrati ed hanno condiviso con i fan il gesto fatto in onore all’amicizia che li lega.

Il serale di Amici 21 continua ad essere un successo strepitoso: gli allievi scelti per questa seconda fase del talent di Canale 5 ce la stanno mettendo davvero tutta per offrire al pubblico uno spettacolo di alto livello ogni sabato sera.

Ciononostante, lo stesso meccanismo della gara implica purtroppo che qualcuno di loro venga eliminato in ogni puntata. E’ stato il caso di Christian Stefanelli, ballerino di latino, allievo di Raimondo Todaro, il quale due sabati fa è uscito dalla scuola dopo aver perso la sfida contro il cantante Crytical.

Inizia quindi per Christian un nuovo capitolo, in cui fare tesoro dell’esperienza vissuta nella scuola più famosa d’Italia. Il ragazzo, intanto, ha ripreso la sua vita di sempre e stavolta con un amico in più.

Parliamo di un altro ex protagonista di Amici 21, Mattia Zenzola, uscito dalla scuola prima del serale a causa di un infortunio, ricordate? I due hanno stretto una forte amicizia durante la loro permanenza in casetta ed ora, con grande gioia dei fan, si sono potuti rincontrare.

Christian e Mattia amici “per la pelle”: guardate cosa hanno fatto i due ex allievi di Amici 21

Quando Mattia è stato costretto ad abbandonare la scuola, Christian ha attraversato un momento davvero difficile, visto che in lui aveva trovato una spalla in mancanza della famiglia. Ne ha parlato proprio nella puntata di ieri pomeriggio a Verissimo come tappa fondamentale del suo percorso ad Amici.

Ora che anche Stefanelli è tornato sui social, i due hanno potuto postare video e foto insieme e non è sfuggito uno scatto in cui mostrano cosa hanno fatto per suggellare il loro legame fraterno.

Entrambi giovani ballerini si sono fatti lo stesso tatuaggio vicino al polso: si tratta della parola “Frate”, come erano abituati a chiamarsi affettuosamente quando erano nel talent.

Immediato il commento del loro insegnante Raimondo Todaro che nel corso di questi mesi si è affezionato molto a loro. Per difenderli si è scontrato più volte con la collega Alessandra Celentano, momenti tra quelli di questa edizione che ricorderemo sicuramente di più.

L’immagine del tatuaggio ha mandato in tilt i social: non lo trovate anche voi un gesto davvero molto bello?