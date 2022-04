Cosa faceva Kate Middleton prima di entrare nella Royal Family: ha svolto più di un lavoro

Diventata duchessa a seguito del matrimonio col principe William, Kate Middleton in passato ha anche lavorato: ecco cosa faceva prima.

L’amore tra William d’Inghilterra e Kate Middleton è forse il più chiacchierato e commentato al mondo. Il figlio di Carlo e Diana ha coronato il suo sogno d’amore accanto alla donna che conquistò il suo cuore ai tempi dell’università ed oggi i due hanno costruito una famiglia stupenda che fa sognare milioni di persone in tutto il mondo.

Era il 2011 quando, giovani e bellissimi, gli attuali duchi di Cambridge convolarono a nozze con una cerimonia in mondovisione. Sin dalla sua prima apparizione pubblica, la Middleton ha colpito tutti per la sua bellezza ed eleganza, dote che le appartiene nonostante la mancanza di titoli nobiliari al momento della nascita.

Madre premurosa, attenta e all’occorrenza anche severa, Kate cerca di impartire la migliore educazione ai suoi tre figli George, Charlotte e Louis. A destare tanta curiosità è anche il suo passato, prima di incontrare William. Scopriamo qualcosa in più della sua vita prima di approdare nella Royal Family!

Kate Middleton, dove ha studiato e cosa faceva prima di diventare nobile

Non tutti sanno che i genitori di Kate, Michael e Carole, sono stati per anni dipendenti della compagnia aerea British Airways. Successivamente hanno fondato l’azienda di decorazioni per feste Party Pieces. Da bambina, Kate ed i suoi fratelli Pippa e James hanno fatto da modelli per il catalogo dell’impresa.

Ciò che molti non immaginano è che, prima di iscriversi alla famosa università di St. Andrews in Scozia dove ha incontrato William, quando aveva 18 anni Kate partì alla volta di Firenze dove restò tre mesi potendo così dare sfogo al suo amore per l’arte durante il suo anno sabbatico.

Sembrerà strano a molti eppure, prima di arrivare alla Corte inglese, la bella nuora di Lady Diana ha dovuto lavorare proprio come qualsiasi altra persona. Conseguita la laurea, è stata responsabile acquisti di un marchio di abbigliamento inglese. mentre durante il suo percorso universitario ha lavorato per un periodo come cameriera.

L’avreste mai detto?