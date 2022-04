Vite al Limite l’ha resa irriconoscibile, ma com’è diventata oggi Shantel Oglesby? Scatto recentissimo: resterete senza parole.

Avete letto anche voi tutte quelle impressionanti trasformazioni che hanno lasciato senza parole tutto il pubblico di Vite al Limite? Oltre a queste – come ampiamente spiegato – ce ne sono state tante altre che hanno ugualmente impressionato tutti. Tra queste, c’è anche quella di Shantel Oglesby.

Entrata a far parte della clinica di Houston in compagnia di sua fratello Carlton, la giovanissima dell’Ohio aveva un peso di circa 289 kg. Superati da pochissimo i 30 anni, i suoi chili di troppo non le permettevano di svolgere una vita serena e spensierata. Shantel, infatti, era costretta a restare chiusa in casa e a trascorrere la maggior parte del suo tempo a mangiare. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la sua era una situazione davvero insostenibile e che l’ha spinta a chiedere aiuto alle “mani d’oro” del dottor Nowzaradan. Come sarà stato il suo percorso? E, soprattutto, com’è diventata oggi la bella Shantel? L’abbiamo rintracciata sui social. Vi assicuriamo: i suoi recentissimi scatti vi lasceranno davvero senza parole.

Com’è diventata Shantel Oglesby dopo Vite al Limite? Lo scatto recentissimo

Se siete curiosi di sapere com’è diventata Shantel Oglesby dopo la sua partecipazione a Vite al Limite, è questo l’articolo che fa al caso vostro. Protagonista indiscussa dell’ottava stagione del docu-reality insieme a suo fratello Carlton, la giovanissima ha dato vita ad un percorso sensazionale. Prima ancora di iniziare il suo programma di dimagrimento, la bella Shantel aveva chiaramente espresso la sua volontà di ritornare in forma e i risultati ottenuti ci fanno chiaramente comprendere quanto questa fosse davvero immensa. Terminati i 12 mesi di programma, infatti, la Oglesby è dimagrita ben 100 kg ed è apparsa in gran forma.

Com’è diventata, però, oggi? Siamo riusciti a rintracciarla sui social. E, seppure non sia molto attiva, abbiamo appreso che la trasformazione continua ad essere clamorosa ancora adesso. Non sappiamo quanti chili abbia perso ancora, ma si può notare che oggi sia davvero irriconoscibile. Eccola qui:

Lo scatto riproposto in alto risale al Giugno scorso, ma vedete com’è cambiata Shantel dopo Vite al Limite? Che forza: ancora complimenti!