Elettra Lamborghini, splendida notizia: la cantante condurrà un nuovo programma

La notizia è finalmente ufficiale, il programma che a breve vedrà conduttrice Elettra Lamborghini ha un nome ed una data d’esordio: tutto quello che c’è da sapere!

Giusto qualche settimana fa avevamo appreso la bellissima notizia al riguardo e cioè che Elettra Lamborghini avrebbe presto condotto un nuovo programma. Oggi ne abbiamo la conferma ma sappiamo anche qualcosa in più al riguardo e vogliamo condividerla con voi!

La sua bellezza è indiscutibile, ma la sua verve ironica e la sua voglia di mettersi in gioco fanno il resto. Per Elettra Lamborghini si può dire che questo 2022 vada a gonfie vele. Il matrimonio con Afrojack procede nel migliore dei modi e lo stesso si può dire della sua carriera, Elettra Lamborghini sta raccogliendo un seguito davvero pazzesco! La ricordiamo ai suoi primi esordi televisivi all’interno dei reality, e fra un disco e l’altro la ritroviamo anche opinionista televisiva.

Quella che la vedrà come conduttrice in questo nuovo programma però, non è la prima esperienza per Elettra in queste vesti perché proprio poco più di un mese fa, la bella cantante ha vestito i panni di conduttrice a Miss Italia. Un trampolino di lancio che le ha dato molta visibilità e che ha riscosso molti apprezzamenti in quel ruolo.

Elettra Lamborghini ritorna ora sui nostri schermi nuovamente nei panni di conduttrice insieme ad altri due protagonisti per condurre un nuovo programma. Vi avevamo dato qualche piccola anticipazione poche settimane fa, ma adesso abbiamo un nome ed una data di esordio dello show che vedrà la bella bolognese alla conduzione. Scopriamo subito di più.

Elettra Lamborghini alla conduzione di un nuovo programma: come si chiama e quando inizia

Ebbene ad annunciare la conduzione del nuovo programma prossimo ad andare in onda nei prossimo giorni è Discovery Plus sul suo canale Instagram ufficiale. Il programma che vedrà Elettra Lamborghini come conduttrice si chiama ‘Only Fun‘ e come si può immaginare si tratta di uno show comico pronto a regalarci momenti esilaranti e tante risate. Al suo fianco i due co-conduttori del duo comico PanPers. Gag comiche e risate sono assicurate!

Lo show si pone un po’ come la continuazione di Colorado, ed infatti la produzione di quest’ultimo è stata affidata a Colorado Cafè. Quando lo vedremo andare in onda? Il canale ufficiale di Discovery Plus fa sapere che lo show sarà la novità del mese, per cui potremmo aspettarci la messa in onda proprio nei prossimi giorni o comunque entro le prossime settimane.

Ospiti d’eccezione pronti a regalare momenti fatti di divertimento e risate saranno presenti sul palco del Teatro di Legnano, da dove si registrerà il tutto. Qualche rumors indiscreto farebbe pensare alla partecipazione di personaggi come Francesco Cicchella, Valentina Persia, Alberto Farina, Giovanni Cacioppo e tanti altri.. Insomma un cast che promette bene!

A questo punto, non ci resta che aspettare la data ufficiale che segna l’esordio del nuovo show!