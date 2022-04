Emma Marrone lascia tutti senza parole: “Mi sento una F pesantissima”

Emma Marrone: “Mi sento una F pesantissima”, la cantante condivide con i fan una splendida notizia e ci lascia tutti senza parole?

Sono trascorsi già 12 anni da quando l’abbiamo vista trionfare in quello studio Mediaset. Vincitrice della nona edizione di Amici, da quel momento Emma Marrone non si è più fermata!

Avevamo già capito che fuori dal talent la voce di Emma Marrone avrebbe ancora fatto parlare di lei, ad oggi una delle cantanti più amate nel mondo della musica italiana. Proprio qualche giorno fa la cantante ha condiviso con i fan uno scatto per ricordare quel memorabile giorno in cui la sua carriera da cantante è cominciata con la vittoria ad Amici. E per ricordare quel momento, lo ha fatto in una maniera un po’ insolita condividendo sui social uno scatto in cui fa sapere di aver ‘rubato’ qualcosa a Maria De Filippi.

Nel corso della sua carriera, la cantante pugliese ha collezionato diversi successi, possiamo dirlo a gran voce. Cantante, giudice di talent famosissimi, impossibile non pensare subito ad X-Factor ed ovviamente impossibile dimenticarla anche nelle vesti di attrice nei film ‘Gli anni più belli’ e ‘A casa tutti bene’. Per chi non lo sapesse la cantante sta per fare il suo rientro al Cinema per vestire i panni della protagonista del film ‘Il Ritorno’ di Stefano Costantini.

Insomma, bisogna dirlo, Emma Marrone regala davvero sorrisoni ai suoi fan! E proprio in queste ultime ore sgancia una nuova notizia che lascia tutti senza parole, lei compresa: “Mi sento una F pesantissima“, scrive. Scopriamo insieme cosa ha tanto emozionato la nostra cantante!

Emma Marrone: “Mi sento una F pesantissima”, la cantante lascia i fan senza parole per la splendida notizia

Bella e grintosa, abbiamo amato Emma Marrone sin da subito. Cantare i suoi successi a squarciagola è capitato a tutti, ed è impossibile non lasciarsi conquistare dalla sua musica. Ci ha fatti emozionare sul palco di Sanremo 2022 con il brano ‘Ogni volta è così‘ e ancora una volta la cantante schierata da sempre dalla parte delle donne invita a vivere l’amore, abbandonarsi, e liberarsi dal pregiudizio e dai limiti che lo stesso impone in particolare a chi è ingiustamente e continuamente sottoposto al ‘parere altrui non richiesto’ che inevitabilmente ci condiziona la vita.

E proprio in queste ultime ore, la cantante fa sapere che il suo brano ‘Ogni volta è così‘ sta scalando la classifica musicale riuscendo a superare ben 10 posizioni. “#ognivoltaècosì sale di 10 posizioni grazie a voi. E io mi sento una F pesantissima. Continuate ad ascoltarla“, scrive in uno scatto pubblicato nelle sue storie Instagram. Pazzesca!

Una splendida notizia per la cantante che, ancora una volta, raccoglie il successo frutto del suo enorme talento!