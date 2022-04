Forse pochissimi indovineranno il titolo di studio di Enrico Papi: in cosa è laureato il brillante conduttore

Dal cabaret alla tv, la carriera di Enrico Papi è un susseguirsi di successi: pochi conoscono il suo titolo di studio, vediamo qual è!

Battuta pronta e grande spigliatezza sono le qualità che lo hanno uno dei volti più amati della tv: Enrico Papi, classe 1965, ha esordito sul piccolo schermo molti anni fa e i suoi programmi hanno sempre avuto grande successo. Insomma, il mondo dello spettacolo sembra averlo proprio nel sangue! Forse proprio per questo, quasi nessuno immagina che il titolo di studio del noto conduttore è molto lontano da quella che è stata poi la sua carriera.

Originario di Roma, si è affacciato al mondo artistico dapprima come cabarrettista arrivando ad introdurre i concerti dei migliori cantanti italiani. Proprio in una di queste occasioni, fu notato da Giancarlo Magalli che gli propose di entrare a far parte del suo programma Fantastico Bis.

Da allora sono stati tante le trasmissioni che Papi ha condotto, tra cui Unomattina, Scherzi a parte, Sarabanda, La pupa e il secchione, La Notte dei Record. Sposato dal 1998 con Raffaella Schifino, è padre di Rebecca e Iacopo. Quando non è impegnato col lavoro, vive con la famiglia a Miami dove ha una casa.

Abituati a vederlo in televisione, quasi nessuno sa cosa faceva Enrico prima di diventare famoso. Ad esempio, non immaginereste mai il suo percorso di studi!

Enrico Papi, qual è il suo titolo di studio: davvero pochi lo sanno

A quanto pare, il brillante Enrico Papi ha anche un lato imprevedibile e riguarda il suo percorso di studi. Dopo aver conseguito la maturità classica, scelse una facoltà che difficilmente vi aspettereste da un artista.

Si iscrisse infatti a Giurisprudenza fermandosi poi per un bel po’. Se pensate che il buon Papi non abbia terminato gli studi però vi sbagliate: alla fine ha ripreso da dove aveva lasciato e si è laureato con Cepu di cui è stato anche testimonial nei primi anni Duemila. Enrico quindi è dottore in Legge, l’avreste mai detto?

Un uomo sicuramente brillante e pieno di risorse, complimenti!