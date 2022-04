Vi siete mai chiesti quanto vengano pagati i protagonisti del GF Vip? Parla l’ex concorrente: la rivelazione, nessuno l’avrebbe detto.

È terminato da pochissime settimane, eppure il Grande Fratello Vip continua ad essere sulla bocca di tutti. Qualche settimana fa, come ricorderete, vi abbiamo spiegato che Alfonso Signorini è stato confermato al suo timone per la terza volta consecutiva, ma vi siete mai chiesti quanto vengono pagati i suoi protagonisti?

Continua ad essere il reality per eccellenza! Seppure in onda su Canale 5 dal 2001, il Grande Fratello riesce sempre a riscuotere un successo impressionante. Da qualche anno, come ricorderete, sta andando in onda anche la versione “vip”. Ed anche questo, così come quello “nip”, ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. Quanto vengono pagati? In un nostro articolo, vi abbiamo svelato le cifre di montepremi, ma il loro cachet a quanto ammonta? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato uno dei suoi ex protagonisti nel corso di una sua intervista.

Quanto vengono pagati i protagonisti del GF Vip? L’ex concorrente svela tutto

Siamo certi che anche voi ve lo siete sempre chiesto: quanto vengono pagati i protagonisti del GF VIP? A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio uno dei suoi ex concorrenti. Stiamo parlando proprio di Costantino Vitagliano, ex tronista di Uomini e donne e concorrente della versione vip del reality nel corso della sua primissima edizione.

Nel corso di una sua intervista a RTL 102.5 News, Costantino Vitagliano ha risposto alla curiosità di tutti noi! Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che – all’epoca della sua partecipazione al GF VIP – l’ex tronista di Uomini e donne abbia percepito circa cinquemila euro a puntata. “Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente, ma non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi”, ha spiegato. Facendo chiaramente intendere quanto anche il mondo della tv sia decisamente cambiato.

Ad oggi, sembrerebbe che Costantino Vitagliano abbia definitivamente detto “addio” al mondo della tv e si stia dedicando ad altro. Nonostante questo, però, l’ex tronista continua ad essere amatissimo.