Giorgia Palmas, sapete proprio tutto della sua vita privata? Chi c’era prima di Filippo Magnini

Oggi Giorgia Palmas è felice accanto al marito Filippo Magnini, ma conoscete la sua vita privata prima del famoso nuotatore?

Ospite oggi 3 aprile 2022 a Verissimo in compagnia del marito Filippo Magnini, Giorgia Palmas è una delle showgirl più amate della tv. Fin dai tempi della sua partecipazione a Striscia la Notizia nel ruolo di velina insieme ad Elena Barolo, il pubblico l’ha sempre seguita con affetto.

La sua bellezza le ha permesso di raggiungere perfino il secondo posto a Miss Mondo nel 2000. Nata a Cagliari il 5 marzo dell’82, Giorgia è stata negli anni anche conduttrice di Paperissima Sprint, altro famosissimo programma di Antonio Ricci.

Senza dimenticare che ha vinto l’edizione 2011 de L’Isola dei Famosi! Insomma, sebbene da piccola sognasse di diventare un’astronauta, la sua carriera è stata destinata al piccolo schermo.

Se il suo percorso televisivo è abbastanza noto a tutti, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Vediamo chi sono stati i suoi ex prima dell’attuale marito.

Giorgia Palmas prima di Filippo Magnini: la vita privata della showgirl

Della coppia formata da Palmas e Magnini si è cominciato a parlare nel 2018 in seguito a degli avvistamenti da parte dei paparazzi. L’anno successivo hanno condotto insieme su Real Time il programma Assaggi d’amore. Con l’ex di Federica Pellegrini, è nato un grande amore che ancora oggi li tiene uniti e che ha portato, nel 2020, alla nascita della piccola Mia.

Finalmente, il 12 maggio dell’anno scorso sono convolati a nozze dopo aver rimandato a causa della pandemia. La figlia avuta col campione di nuoto è la secondogenita di Giorgia. Quando è nata Mia, l’ex velina era infatti già madre di Sofia, nata nel 2008 dalla relazione finita col calciatore Davide Bombardini.

Molti ricorderanno, inoltre, che nel 2012 si fidanzò con Vittorio Brumotti, l’inviato in bici di Striscia La Notizia, conosciuto proprio grazie al periodo di Paperissima Sprint. In un’intervista al settimanale Oggi l’ex naufraga espresso il suo desiderio di arrivare con lui all’altare: “Se Vittorio chiedesse la mia mano, accetterei al volo. Anche se sono sicura di una cosa: all’altare, con noi, ci sarà pure la bici. Tutta addobbata, tutta in ghingheri”.

Magnini e la Palmas sono davvero uno spettacolo insieme, vero?