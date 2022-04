Luisiana e Biagio, ecco che cosa è accaduto dopo Ultima fermata

Abbiamo conosciuto Luisiana e Biagio ad Ultima fermata dove alla fine sono tornati insieme: ma che cosa è successo dopo il programma?

Ultima fermata è un programma che ha esordito in televisione mercoledì 23 marzo. Le prime due puntate hanno riscontrato un forte seguito. Abbiamo conosciuto delle coppie che hanno scelto di partecipare perchè nella relazione i problemi o anche la distanza sono forti.

Partecipare al programma porta poi ad una scelta finale, continuare insieme o lasciarsi definitivamente. Infatti i protagonisti durante questo ‘viaggio’ cercano di capire e guardarsi dentro, risolvere questioni lasciate in sospeso. Sono supportati dall’aiuto di terapisti. Nella puntata di mercoledì 30 marzo abbiamo conosciuto Luisiana e Biagio. E’ stata la donna a scrivere ad Ultima fermata perchè il suo fidanzato non le dava più le giuste attenzioni: “Sono fidanzata con Biagio da 10 anni, non abbiamo più rapporti fisici come un tempo. Lui non riesce ad accettare il fatto che io sia stata con un’altra persona”, ha spiegato Luisiana. Ha detto che più di un anno fa si sono lasciati e lei è stata con un’altra persona per poi far ritorno con Biagio. Quest’ultimo però è rimasto scottato dal fatto che lei subito abbia trovato passione con un altro uomo.

Ad Ultima fermata si sono guardati dentro e attraverso anche dei test che il terapista ha invitato a fare alla coppia, qualcosa è cambiato. Nella scelta finale hanno deciso di tornare insieme: ma che cosa è accaduto dopo il programma? Scopriamolo insieme.

Ultima fermata, che cosa è accaduto tra Biagio e Luisiana dopo il programma

Biagio e Luisiana ad Ultima fermata si sono ritrovati. L’esperienza è stata molto di aiuto alla coppia tanto che alla fine hanno scelto di tornare insieme. Ma dopo il programma che cosa è accaduto? Sul profilo wittytv, attraverso un video pubblicato di Ultima fermata, abbiamo scoperto che cosa è successo e soprattutto se sono ancora insieme.

Ebbene, Biagio e Luisiana sono insieme! Nel video ammettono entrambi di essere molto felici: “Adesso c’è quello che c’era dieci anni fa, quella magia, quella complicità, la voglia di stare insieme che nell’ultimo anno si era un po’ persa” dice Biagio e Luisiana ha aggiunto che c’è soprattutto il dialogo, che non c’era più.

L’uomo ha confermato che il sentimento c’è sempre stato, dovevano solo capirsi e ritrovarsi perchè si erano persi: “Da quando siamo tornati non abbiamo ancora litigato e questo è un grande passo avanti. Il fantasma dell’altra persona rispetto a prima adesso è quasi superato. Io sono più consapevole e sicuro di me stesso anche grazie a lei che mi sta dando delle certezze“. Biagio ha anche raccontato che da anni non si dicevano più ‘ti amo’ e dopo il programma, anche adesso nella quotidianità si dicono di amarsi. Luisiana ha invece detto che Biagio è cambiato molto, adesso le dà tante attenzioni e si mostra molto contento, mentre sull’intimità ha detto: “L’intesa intima è migliorata, adesso c’è molta passione”

Alla fine Biagio e Luisiana si sono scambiati gli anelli: “Ricominciamo da qui”.