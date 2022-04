La somiglianza c’è! Avete mai visto la mamma di Martina Colombari?

Avete mai visto la mamma di Martina Colombari? Sui social spunta un loro scatto insieme: la somiglianza c’è ed è impressionante.

È tra le donne più bello dello spettacolo italiano, Martina Colombari. Che sia truccato o completamente al naturale, l’ex Miss Italia non perde mai occasione di poter stupire tutti i suoi sostenitori con una bellezza semplicissima.

Modella ed attrice di successo, Martina Colombari vanta di un seguito spaventoso soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, oltre a condividere scatti semplicissimi che la ritraggono all’interno delle quattro mura di casa, l’ex Miss Italia ama rendere partecipi il suo pubblico della sua vita. Qualche giorno fa, ad esempio, la bella Colombari ha condiviso una foto in compagnia della sua mamma. Voi l’avete mai vista? Noi si e, vi assicuriamo, è davvero pazzesca proprio come sua figlia. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato ai nostri, ma anche a tutti i suoi ammiratori è l’enorme somiglianza che c’è tra le due donne.

La mamma di Martina Colombari, l’avete mai vista? La somiglianza c’è

Solita a condividere ogni cosa col suo pubblico social, Martina Colombari non si è affatto trattenuta dal renderlo partecipi anche della bellezza della sua mamma. “Tale madre, tale figlia”, ha scritto l’ex Miss Italia a corredo di questo scatto che la ritrae in tenerissima compagnia dinanzi ad una coppa di gelato. Un piccolo “sgarro” alla sua alimentazione, ma che senza alcun dubbio non rovinerà affatto la sua forma fisica.

Anche voi, vero, non vedete l’ora di vedere “da vicino” la mamma di Martina Colombari? Ci pensiamo noi a mostrarvela, state tranquilli! Fate molta attenzione, però: oltre a notare la bellezza di entrambe le donne, non si potrà affatto fare a meno di notare quanto siano estremamente somiglianti. Stavolta è proprio il caso di dirlo: sono due gocce d’acqua!

Non abbiamo tantissime informazioni sulla mamma di Martina Colombari, ma quello che conta sapere – che poi è anche l’obiettivo del nostro articolo – è quanto l’ex Miss Italia e sua madre siano identiche. Lo avevate notato anche voi?