“Sono reduce da un’operazione, non è andata bene”: l’artista lascia tutti di stucco

Ex modella ed attrice amatissima lascia tutti di stucco: “Sono reduce da un’operazione e non è andata bene”, l’artista si racconta

Ha deciso di parlare a tutti in diretta un particolare e drammatico retroscena della sua vita. L’artista, ex modella ed attrice amatissima, ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno‘, si racconta.

Ex modella, attrice e scrittrice, l’artista in collegamento con gli studi Rai ha parlato di un momento molto delicato nella sua vita in particolare per la sua salute. “Sono reduce da un’operazione, non è andata bene“, dice alla conduttrice ed ai presenti in studio. Chi è il volto del personaggio in questione? Stiamo parlando di Dalila Di Lazzaro. L’attrice ha raccontato di essere affetta da una malattia che purtroppo non le permette di poter vivere serenamente e liberamente la sua vita.

“Sono reduce da un’operazione, non è andata bene”, il retroscena drammatico dell’attrice

Ha oggi 69 anni ed ha esordito come modella e successivamente ha spopolato davanti la telecamera esordendo e conquistando il pubblico poi anche come attrice cinematografica. E’ stata un’icona di bellezza negli anno ’70 ed ancora oggi, Dalila Di Lazzaro nonostante i drammi, conserva ancora intatta la sua bellezza.

Un’artista amatissima impegnata da tempo nel sociale in particolare si è battuta nella lotta all’anoressia ma non solo perché ha voluto battersi affinché avessero voci in capitolo nell’ambito delle adozioni anche coppie non sposate. Una personalità indubbiamente molto forte quella di Dalila Di Lazzaro che da sempre ama la vita e si pone al fianco di chi reputa debba ricevere un aiuto per la propria battaglia. Anche l’attrice però si è trovata a dover affrontare un momento molto difficile. Ed a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in collegamento con lo studio racconta un retroscena molto delicato.

Nelle ultime settimane, avevamo appreso la notizia che Fedez si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, di cui ha poi successivamente parlato. Stavolta l’attrice racconta: “Sono reduce da un’operazione che purtroppo non è andata bene. Sono molto vicina a Fedez ed a tutti coloro che sono costretti al ricovero in ospedale. Ho un dolore neuropatico cronico, è qualcosa che ti annienta. Dopo tre incidenti, faccio fatica a camminare”, ha raccontato l’ex modella.