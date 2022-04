In questa foto era giovanissima, ma ora oltre ad essere famosissima conduce anche un programma Mediaset: impossibile non riconoscerla.

Una giornata decisamente importante, quella di Venerdì: l’amatissima conduttrice ha compiuto gli anni! Nata a Bentivoglio il 1 Aprile, l’attuale colonna portante di un noto e famoso programma Mediaset ha compiuto ben 57 anni.

Quante volte ci è capitato di proporvi foto di amatissimi personaggi della televisione nostrana da piccoli o, addirittura, da giovanissimi? Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato Guendalina Tavassi da ragazzina oppure la mitica Lunetta Savino nel passato. In entrambi casi, come ricorderete, vi abbiamo mostrato come le protagoniste dei nostri articoli, nonostante lo scorrere del tempo, non siano affatto cambiate negli anni. Lo stesso ed identico discorso, però, vale anche per una delle prime donne di Mediaset. In questa foto era davvero giovanissima, ma siete riusciti a riconoscerla? È davvero impossibile non farlo!

È la conduttrice di un famoso Mediaset da giovanissima: la riconoscete?

Nel giorno del suo cinquantasettesimo compleanno, l’amatissima conduttrice di Mediaset non ha potuto fare a meno di condividere una serie di scatti dal passato. A partire da quando era solo una neonata fino alla donna che è adesso, la colonna portante di tantissimi programmi di successo non ha perso occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori la sua trasformazione. Seppure siano trascorsi anni, lei non è affatto cambiata nel corso del tempo. E così come era da giovanissima, anche adesso è ancora più splendida. E questo scatto del passato ce ne da ampia conferma.

Avete capito, però, di chi stiamo parlando? Guardate con attenzione lo scatto in questione: non vi risulterà affatto difficile capire chi è questa dolce fanciulla! Il sorriso, infatti, è rimasto identico, la sua bellezza anche e gli occhi continuano ad essere gioiosi e splendenti proprio come in questo scatto. Si, avete indovinato! Stiamo parlando proprio di Simona Ventura: la vera e propria regina della televisione italiana!

Tantissimi auguri, cara Simona! Con l’augurio che gli anni verranno saranno ancora più splendenti e ricchi di novità di quelli appena trascorsi.