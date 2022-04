Semifinalista ad Amici, impossibile dimenticare la sua voce: cosa fa oggi

È stato semifinalista ad Amici, la sua voce è davvero impossibile dimenticarla: che cosa fa oggi? Com’è la sua vita dopo il talent.

Seppure stiano andando in onda le puntate dedicate alla fase finale di Amici 21 e le performances regalatici sono davvero impressionanti, non possiamo fare a meno di fare un viaggio nel passato e ricordarci di tutti quei talenti che hanno preso parte alle edizioni scorse. E che hanno dato vita ad un percorso memorabile.

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della giovanissima Sara Pamploni, concorrente di Amici nel corso della sua terza edizione, e del giovanissimo Marco, ma vi ricordate del protagonista di questo nostro articolo? Lui si chiama Giuseppe Salsetta ed è stato un semifinalista delle settima edizione di Amici. Sono trascorsi anni dalla sua primissima apparizione tra i banchi di scuola e dall’incredibile successo riscontrato, eppure sono davvero tantissime quelle persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi il giovanissimo cantante siciliano e come sia cambiata la sua vita. Se anche voi siete curiosi di saperlo, vi anticipiamo che siamo riusciti a rintracciarlo sui social. Ed abbiamo scoperto che, ad oggi, la sua vita è radicalmente cambiata. Ecco perché.

Vi ricordate Giuseppe, semifinalista di Amici 7? Cosa fa oggi

Seppure all’epoca della sua partecipazione, il vincitore di Amici è stato Marco Carta, Giuseppe Salsetta non solo è riuscito ad accaparrarsi ugualmente il posto da semifinalista, ma anche a cavalcare l’onda del successo. Che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme.

Come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare il simpaticissimo Giuseppa Salsetta su Instagram. Ed oltre a constatare che, a distanza di anni, continua ad essere amatissimo – pensate il suo canale Instagram conta più di 10 mila followers – abbiamo appreso che la sua vita oggi sia in gran parte cambiata. Sempre identico al passato, Giuseppe continua a vivere di musica e di canto. Dalla sua bio, infatti, si legge che continua a scrivere canzoni e ad essere un cantante a tutti gli effetti. Ma non solo. Anche la sua vita privata ha assunto un altro sapore. Il simpaticissimo Salsetta, infatti, oggi è sposato ed è padre di un dolcissimo bambino. Insomma, di cose sono cambiate dopo Amici.

Amavate anche voi la sua voce?