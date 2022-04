Quali sono le anticipazioni de L’Isola dei Famosi della puntata di Lunedì 4 Aprile? Il clima tra i naufragi è sempre più teso!

Due settimane di fuoco: potremmo iniziare proprio così questo nostro articolo su L’Isola dei famosi e le anticipazioni della puntata del 4 Aprile! E il motivo è piuttosto semplice: seppure i naufraghi siano sbarcati da pochissimo tempo a Cayo Cochinos – e il cast ancora deve essere completo – hanno già dato apio sfogo alle loro simpatie ed antipatie.

Nel corso di queste due settimane di messa in onda de L’Isola dei famosi possiamo affermare che è accaduto davvero di tutto. Non solo, infatti, uno dei naufraghi si è lasciato andare ad un tenerissimo racconto sulla sua vita e di quanto gli siano stati d’aiuto l’amore e la musica, ma abbiamo anche assistito a un furioso scontro contro gli autori e tra gli stessi concorrenti. Insomma, l’adventure reality non si è fatto mancare assolutamente nulla! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà stasera? Al momento, le anticipazioni ufficiali non sono ancora usciti: traiamo noi le somme però!

Isola dei famosi del 4 Aprile, le anticipazioni: puntata scintillante

Seppure le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera non siano ancora uscite, siamo certi che questa quinta puntata dell’adventure reality sarà piuttosto scintillante. Non potranno affatto mancare la prova leader e la prova ricompensa, ma assisteremo a molto altro ancora: capiamo qualche cosa in più.

Il gruppo è sempre più schierato contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro! La coppia è reputata molto forte, soprattutto da casa, mentre per la parte restante del gruppo ritiene che mamma e figlio faccia davvero ben poco per il benessere di tutti. “Sei egoista”, ha detto recentemente Jeremias Rodriguez alla Di Pietro. Insomma, in queste due settimane già si è assistito ad una spaccatura del gruppo! Cosa dobbiamo aspettarci ancora dalla puntata di stasera? Sicuramente ci saranno nuove nomination e il pubblico da casa scoprirà l’esito del televoto. Sono tre le coppie che sono finite al ballottaggio finale, ma solo una di loro sarà salvata. Scopriamo chi:

Chi sarà salvato secondo voi?