Nero a metà dell’11 Aprile, scopriamo insieme le anticipazioni della seconda puntata: clamorosa scoperta per Carlo Guerrieri.

È iniziato da pochissime ore questo nuovo viaggio di Nero a metà 3, eppure si può dire che tutti ne sono già matti. A distanza di qualche anno dal finale di stagione scorso, Carlo Guerriero e il suo fedelissimo Malik sono pronti ad appassionare il loro pubblico con nuovi casi da risolvere.

La seconda puntata di Nero a metà, come consueto, andrà in onda Lunedì 11 Aprile. E, stando a quanto si apprende da alcune sue anticipazioni trapelate su web, sembrerebbe che anche questa sia totalmente imperdibile. Non soltanto, infatti, vedremo Carlo Guerrieri e Malik alla ricerca di Clara, ex moglie dell’ispettore scomparsa misteriosamente dal carcere in cui era stata rinchiusa, ma anche un nuovo caso da risolvere e una clamorosa scoperta. Pronti a saperne di più anche voi?

Se la prima puntata di Nero a metà è stata totalmente imperdibile, sappiate che quella che andrà in onda Lunedì 11 Aprile lo sarà ancora di più. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che non vi mancheranno affatto i colpi di scena! Se questi sono i presupposti, non osiamo immaginare cosa accadrà ancora!

Nel primo episodio della seconda puntata di Nero a metà, intitolato “Solo un passo”, Carlo Guerrieri sarà ancora sulle tracce della sua ex moglie. Seppure i rapporti tra loro non siano affatto idilliaci, sembrerebbe che l’ispettore si sia capacitato del fatto che Clara non sia potuta scappare spontaneamente e che dietro alla sua sparizione di nasconda ben altro. È proprio per questo motivo che, dopo aver trovato il cadavere di una ballerina che sembrerebbe avere avuto contatti con Clara, il buon Guerrieri raggiungerà un night club, nonché punto centro dello spaccio di quella zona. Una clamorosa scoperta, quindi!

Intitolato “Comunque bella”, il quarto episodio di Nero a metà vede Guerrieri alla prese con l’omicidio di un prete, ucciso a colpi di pistola. Nel frattempo, sempre alla ricerca disperata della sua ex moglie, riuscirà a trovare un vecchio casale abbandonato, dentro il quale rintraccia macchie di sangue piuttosto fresche. Hanno a che fare con Clara?

