Avete mai visto la casa di Antonella Elia? Dove vive l’opinionista: tutti i dettagli da scoprire

Avete mai visto la casa di Antonella Elia? Una vera chicca! Vediamo insieme i dettagli ed i particolari della sua abitazione: ecco dove vive

Antonella Elia è un volto molto noto nel mondo dello spettacolo. Ha esordito giovanissima davanti la telecamera e tutti la ricorderemo, bellissima è dir poco.. Ma ancora oggi conquista il pubblico e tiene puntati su di sé le luci dei riflettori, non trovate sia davvero una splendida donna?

Oggi è un volto molto amato in Mediaset. Prima concorrente del Grande Fratello Vip 6, poi ne è diventata opinionista. E pare che proprio nel ruolo di opinionista, Antonella Elia abbia trovato una sua ‘dimensione’. La vediamo infatti in queste vesti anche in un altro programma televisivo, La Pupa e il Secchione Show dove siede al fianco degli altri due opinionisti, Federico Fashion Style e Soleil sorge.

Ma a proposito di Antonella Elia, avete mai visto la sua casa? Se fino ad ora vi siete sempre chiesti dove viva la nota opinionista, è ora arrivato il momento di scoprirlo. Vediamo insieme alcuni dettagli!

La casa di Antonella Elia: i dettagli imperdibili

Un giardino che contorna l’intera casa di Antonella Elia. Sono diversi i contenuti social che Antonella Elia ha condiviso in questi anni nei quali possiamo notare alcuni dettagli della sua casa. Immersa nel verde, con frutteti, piante e fiori. E proprio partendo dagli esterni di casa, immergiamoci all’interno della casa dell’opinionista e scopriamone tutti i dettagli. Dove vive Antonella Elia?

La sua abitazione si trova a Roma, dove si è trasferita per amore ed ora convive insieme al suo compagno Pietro Delle Palme. Antonella Elia si è completamente dedicata agli arredi di casa, dando così il suo tocco all’interno dell’abitazione. Scopriamo qualche dettaglio!

A catturare immediatamente l’attenzione è sicuramente la vivacità di alcuni colori che ben si accostano al color mogano del Parquet. Intere pareti blu contornano l’intero salotto. L’opinionista ha così dato all’ambiente un personale ed unico tocco di classe! Un dettaglio poi sul quale non possiamo fare a meno di far cadere l’occhio sono i quadri decorativi che ospita nel salotto di casa, e i bellissimi fiori che tendono a dare un tocco di colore in più! I fiori però non mancano in tutta casa, Antonella non può proprio farne a meno!

Dirigendoci poi nella zona della cucina, possiamo subito notare un ambiente semplice ma caratterizzato da colori caldi, che fanno subito pensare ad una zona confortevole nella quale Antonella Elia ama trascorrere del tempo!

E ancora fiori. Un tocco immancabile anche in bagno! Dove possiamo notare un ampio specchio e delle luci simili a dei faretti che permetterebbero alla nota conduttrice di avere la luce giusta per dedicarsi al suo momento makeup.

Impossibile poi non notare sul lato la dedica per il suo Pietro!