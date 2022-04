Beautiful Anticipazioni: per sbaglio sparerà a suo figlio, terribile colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo davvero di tutto, ma tenetevi forte: è soltanto l’inizio. Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma le anticipazioni non mancano mai. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Ebbene, ben presto accadrà qualcosa di davvero terribile in quel di Los Angeles. Un vero e proprio dramma familiare, che si consumerà tra alcuni dei protagonisti assoluti della soap opera americana. Con l’intento di colpire un’altra persona, qualcuno finirà per sparare al proprio figlio, riducendolo in fin di vita… Scopriamo i dettagli di questo clamoroso colpo di scena.

Beautiful, Anticipazioni americane: qualcuno sparerà a suo figlio, colpo di scena drammatico

Nelle puntate in onda in America, al centro della trama c’è il clamoroso tradimento di Brooke ai danni di Ridge, avvenuto durante la notte di Capodanno. La donna si è lasciata andare tra le braccia del suo ex Deacon Sharpe, ma non tutti sanno che c’è lo zampino di Sheila Carter. Quest’ultima ha fatto in modo che Brooke si ubriacasse e passasse del tempo con Deacon. Un piano diabolico che, dopo un po’, verrà fuori: a scoprire tutto sarà Steffy Forrester!

Tra Steffy e Sheila i rapporti erano già più che tesi, sin dall’arrivo della Carter durante le nozze della Forrester: è stato in quell’occasione che Sheila ha rivelato di essere la madre biologica di Finn! E i dissapori tra le due donne si riaccendono proprio dopo la scoperta di Steffy, che realizza come Sheila non sia cambiata affatto e sia ancora la donna spietata capace di tutto pur di ottenere ciò che vuole.

Sheila e Steffy arriveranno ad un duro scontro, durante il quale voleranno parole durissime: la giovane Forrester è certa di voler raccontare la verità a tutti e di non permettere a Sheila di far parte in nessun modo delle loro vite. Come ha reagito Sheila? Con estrema rabbia, a tal punto da estrarre una pistola e puntarla contro Steffy! Proprio quando premerà il grilletto, però, a fare da scudo a Steffy ci penserà Finn: il dottore resterà ferito.

Finn perderà tantissimo sangue, ma Sheila obbliga Steffy a non chiamare i soccorsi… come finirà? Finn riuscirà a salvarsi o sarà proprio la sua morte il grande colpo di scena di cui si è parlato nelle ultime settimane? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità.