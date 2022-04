Benedetta Rossi, lavori in corso nel suo giardino: ecco cosa vuole realizzare, incredibile

Benedetta Rossi e suo marito stanno ristrutturando il loro giardino e mostrano i lavori sui social: una vera e propria rivoluzione!

La casa di Benedetta Rossi è anche il suo ‘regno’: lo sanno bene i suoi affezionatissimi follower che la seguono con grande fedeltà ormai da diversi anni sia sulle piattaforme social che in tv.

L’esperta di cucina che tutti ammiriamo per il suo straordinario talenti ai fornelli e, diciamolo, a cui siamo tanti grati per i suoi preziosi consigli gastronomici, è molto legata all’agriturismo che gestisce insieme a suo marito.

E, ovviamente, alla loro bellissima casa. Una dimora spaziosa ed accogliente dove Benedetta è solita pubblicare video e foto per rendere partecipi i fan della sua vita quotidiana.

Proprio in questi giorni, la coppia ha raccontato di voler rimodernare soprattutto la parte esterna della casa e i lavori che hanno mostrato via social lasciano davvero a bocca aperta.

Benedetta Rossi, pazzesca trasformazione del giardino: sarà un capolavoro!

I due coniugi hanno mostrato, tramite delle storie su Instagram, i lavori in corso nel loro giardino: “Una transizione ecologica come si dice adesso. Siamo partiti dal giardino, poi faremo anche gli impianti di energia fotovoltaica. Abbiamo livellato il terreno, abbiamo tolto il vecchio prato, soprattutto l’impianto di irrigazione era da cambiare, consumerà molta meno acqua”, racconta la coppia.

“Soprattutto il parcheggio che si trovava dietro di noi l’abbiamo spostato. Lì ci sarà anche una tettoia che coprirà le macchine dove sopra ci saranno i pannelli solari. Mentre di qua, dove stava prima il parcheggio, sorge un uliveto con una dozzina di piante che adesso sono piccole ma poi diventeranno degli uliveti grandi”, spiega il marito della famosissima youtuber.

Hanno spostato e potato la pianta di arance e metteranno le scale che porteranno alla zona della piscina. Nella zona orto e frutteto, c’è una fila di alberi da frutto, accanto vasconi bassi e vasconi alti. Questi ultimi sono di Benedetta: “Sulle vasche più basse metterò tipo l’insalata, le aromatiche e sulle vasche più alte i pomodori, i peperoni, le melanzane, le zucchine…secondo me mi diverto io qua fuori. Ci vuole ancora un po’ di tempo e un po’ di pazienza…”.

Dieci piante in tutto per adesso: albicocche, pesche, susine, ciliegie…ogni vasca ha il suo sistema di irrigazione. “Qui sotto c’è una grande cisterna, credo siano 6 metri cubi…questa si riempie con l’acqua del canale di irrigazione e recuperando l’acqua piovana che scende dalle grondaie. Quindi abbiamo sempre questa riserva d’acqua per irrigare”, spiega il marito.

Il risultato finale dovrebbe essere questo: una vera meraviglia, non c’è che dire!

Noi non vediamo l’ora di poter ammirare questo capolavoro, e voi?