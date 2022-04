“Ci sposiamo”, annuncio a sorpresa: aspettavamo tutti queste parole

Un annuncio davvero a sorpresa: “Ci sposiamo”, tutti i loro ammiratori aspettavano con ansia queste parole: una gioia incontenibile.

Che si tratti di gravidanze o matrimoni, si fa sempre riferimento a notizie che riempiono il cuore di gioia. In tempi come questi, dove in televisione si ascoltano solo avvenimenti piuttosto drammatici, non si può fare a meno di esultare ed essere gioiosi quando si annuncia qualcosa di positivo. È proprio questo quello che è accaduto nelle scorse ore.

“Ci sposiamo il 14 Maggio”, sono proprio queste le esatte parole che un’amatissima coppia dello spettacolo italiano ha pronunciato nello studio televisivo di Verissimo. Intervistati da Silvia Toffanin, i due piccioncini si sono lasciati andare ad un tenerissimo racconto sulla loro storia d’amore, emozionando tutti. Il loro, infatti, è un sentimento che è scoppiato circa 4 anni fa, ma che da quel momento non si è mai più fermato. Non solo poco più di un anno fa sono diventati genitori per la prima volta, ma adesso sono pronti a convolare anche a nozze. Un annuncio davvero a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha reso pazzi di gioia i loro ammiratori.

Annuncio a sorpresa: ” Ci sposiamo il 14 Maggio”, che gioia!

Dopo l’ingresso di Belen e Cecilia Rodriguez nello studio di Verissimo e la rivelazione dell’argentina di essere nuovamente pronta a diventare mamma, c’è stato un altro annuncio a sorpresa che ha reso tutti pazzi di gioia. “Ci sposiamo il 14 Maggio”, ha detto la coppia a Silvia Toffanin, che fino a questo momento aveva mantenuto un certo riserbo sulla data delle nozze per una sorta di scaramanzia.

Divenuti genitori per la prima volta nel Settembre del 2020, la coppia è convolata a nozze in municipio il 12 Maggio scorso. E, qualche giorno dopo il loro anniversario, si diranno sì nella casa di Dio. Stiamo parlando proprio di loro: Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Innamoratissimi più che mai, la coppia ha rivelato il giorno del loro matrimonio dinanzi a Silvia Toffanin.

A distanza di qualche anno dal loro primo incontro, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono pronti a giurarsi amore eterno.

La laurea di Filippo Magnini

Dopo la nascita della piccola Mia, Filippo Magnini ha raggiunto un altro incredibile traguardo: la laurea! Qualche settimana fa, infatti, l’ex sportivo ha rivelato di aver ultimato il suo percorso universitario con un bel 110 e lode. Complimenti!