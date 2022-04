Claudio Amendola ha esordito come attore a solo 19 anni, ma cosa faceva prima di imboccare questa strada? Non tutti lo immaginano.

Era il momento che più aspettavamo e finalmente è arrivato: Claudio Amendola ritornerà a vestire i panni di Carlo Guerrieri. A partire da questa sera, Lunedì 4 Aprile, andranno in onda le nuove puntate di Nero a metà. Cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo letto un po’ di anticipazioni, vi assicuriamo: ne vedremo delle belle!

È tra i volti più amati dello spettacolo nostrano, Claudio Amendola. A partire da questa sera, interpreterà nuovamente Carlo Guerrieri, forte e coraggioso ispettore di polizia, ma nella sua immensa carriera l’attore ha vestito tantissimi panni. È da quando ha esordito alla sola età di 19 anni, infatti, che il buon Amendola non si è mai più fermato. Ed oggi rappresenta il fiore all’occhiello della recitazione italiana. Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse prima di diventare un attore? Il suo debutto, come dicevamo, è arrivato quasi a 20 anni, ma prima di questo momento cosa faceva? Non tutti immaginano questo retroscena sul suo conto: scopriamolo insieme!

Cosa faceva Claudio Amendola prima di diventare attore? Non tutti immaginano

Tutti i grandi artisti hanno un proprio passato! L’abbiamo constatato con Biagio Izzo, che prima di diventare un comico famoso ed apprezzato, ha svolto diversi lavoro. E ne abbiamo avuto la conferma con Claudio Amendola. Oggi è un volto amatissimo dello spettacolo italiano, eppure siamo certi che non tutti conoscono questo “retroscena” del passato: cosa faceva l’attore romano prima di intraprendere questa strada?

Figlio di Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, Claudio Amendola è sicuramente un figlio d’arte. Il suo debutto, come detto poco fa, è arrivato in età abbastanza matura, ma prima di questo cosa faceva? Forse non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che l’attore romano abbia iniziato da subito a lavorare. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che abbia svolto il lavoro da manovale appena finita la terza media e che poi abbia lavorato come commesso.

Dopo il suo esordio a “Storia d’amore e d’amicizia” ad appena 19 anni, Claudio Amendola è stato inarrestabile.