Un vero e proprio colpo di scena a Pechino Express 2022 che ci sarà dalla prossima puntata: la grande novità riguarda il timoniere.

Il 10 marzo 2022 è iniziata la nuova edizione di Pechino Express in onda su Sky e Now. Costantino Della Gherardesca è al timone del programma. E’ esattamente dalla seconda edizione che ne ha preso le redini. Nella prima, con la conduzione di Emanuele Filiberto di Savoia, è stato un concorrente, partecipando insieme a suo nipote Barù.

Dieci coppie si sono avventurate nel viaggio denominato La rotta dei Sultani che comprende Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Nella puntata di giovedì 31 marzo i concorrenti hanno affrontato la quarta tappa. Purtroppo alla fine del percorso, la busta nera ha rivelato la sua natura, era ad eliminazione. Dopo le TikToker e Gli Atletici la quarta tappa ha visto eliminati Padre e Figlio, coppia formata da Ciro Ferrara e suo figlio Giovambattista. Ma poco prima della fine della puntata, mentre scorrevano le immagini del promo per la prossima, è stata annunciata una grande novità e riguarda proprio il timoniere. A Pechino Express 2022 a quanto pare non mancano i colpo di scena: vediamo cosa succede.

Grande novità a Pechino Express: riguarda il timoniere, accadrà dalla quinta tappa

La quarta tappa di Pechino Express ha messo in evidenza la forza e la velocità della coppia Mamma e figlia, formata da Natasha Stefanenko e Shasha Sabbioni. Ancora una volta sono arrivate tra le prime al traguardo intermedio e prime nella prova immunità.

Hanno così avuto la possibilità di andare direttamente alla prossima tappa e quindi di avere l’immunità e in aggiunta sono state privilegiate di un bonus. Ma dalla quinta tappa, come è stato svelato da Costantino Della Gherardesca, non ci saranno più immunità. Dopo la scoperta dell’eliminazione di Padre e figlio, siamo stati messi al corrente di una grossa novità che accadrà nella prossima puntata. Questo è un vero e proprio colpo di scena.

La grande novità di Pechino Express riguarda il timoniere. Come mostrato, arriva una vecchia amatissima conoscenza del programma, parliamo di Enzo Miccio, concorrente dell’ottava edizione. Poco prima di questa rivelazione, nel momento in cui i concorrenti sono arrivati al traguardo dove c’era Costantino Della Gheradesca ad attenderli, abbiamo scoperto dell’infortunio del conduttore. La scorsa tappa gareggiando proprio con Miccio, ha subito una caduta. Adesso non sappiamo se in questo caso, per l’infortunio, il wedding planner sostituirà il conduttore o lo sostituirà per una tappa o due, o Della Gheradesca sarà comunque presente. Questi dettagli li scopriremo nella prossima puntata.