Angela Gutierrez è stata espulsa da Vite al Limite, ma sapete com’è diventata oggi? Clamoroso colo di scena: chi l’avrebbe detto.

Non solo sconvolgenti trasformazioni, ma anche clamorosi colpi di scena! Vite al limite non si fa mancare mai nulla! Questa che vi stiamo per raccontare è la storia di Angela Gutierrez, espulsa dal programma di Real Time nel corso della sua settima stagione.

Prendere parte a Vite al Limite, seguire rigorosamente la dieta imposta dal dottor Nowzaradan e talvolta iniziare un percorso psichiatrico, non è assolutamente cosa da niente. Ci sono persone, infatti, che non si “spaventano” di affrontare questo percorso. Ed altre che – seppure motivate a ritornare in forma – non riescono a superare le difficoltà che incontrano nel frattempo. Così come Schenee, anche Angela Gutierrez è stata clamorosamente espulsa dalla clinica di Houston. Durante la sua permanenza nel programma, infatti, la donna dell’Ohio era dimagrita pochissimi chili e il chirurgo iraniano aveva deciso così di espellerla dal suo programma di dimagrimento. Com’è diventata oggi, però? Ebbene. Altro colpo di scena: l’abbiamo rintracciata sui social ed Angela oggi appare decisamente diversa.

Com’è oggi Angela Gutierrez dopo l’espulsione da Vite al Limite?

Dopo aver dato vita ad un percorso piuttosto deludente per le sue aspettative, il dottor Nowzaradan ha deciso di espellerla dal suo programma di dimagrimento, ma com’è diventata oggi Angela Gutierrez? A distanza di diversi anni dalla sua partecipazione al docu-reality di Real Time, sembrerebbe che la donna dell’Ohio sia dimagrita per conto suo. Non sappiamo se abbia scelto di rivolgersi a qualcun altro, ma quello che lascia tutti a bocca aperta è la sua incredibile trasformazione.

In un video del Maggio scorso postato su Tik Tok, Angela ha condiviso col suo pubblico social un grandissimo risultato. Nel Gennaio scorso, infatti, il suo peso raggiungeva i 576 ibs, ovvero i 261 kg. L’11 Maggio del 2021, invece, pesava 456 ibs, quindi ben 206 kg. Insomma, un traguardo davvero incredibile. Siete pronti a vederla anche voi? Eccola qui:

La foto riproposta in alto l’abbiamo rintracciata su Facebook e risale esattamente al Giugno scorso. Ad oggi, non sappiamo come sia diventata, ma ci auguriamo che sia riuscita ad ottenere altri risultati incredibili.