Grande Fratello tornerà con la versione ‘Nip’? Ora non ci sono più dubbi; la risposta di Alfonso Signorini.

Si è conclusa lunedì 14 marzo la sesta edizione del GF Vip. Si è trattata dell’edizione più lunga di sempre della trasmissione di Canale 5: i vipponi sono rimasti chiusi nella casa per ben sei mesi! A vincere l’edizione è stata Jessica, la maggiore delle sorelle Selassié, amatissima dal pubblico a casa. E, attraverso i social, i telespettatori continuano a seguire gli ex concorrenti a cui sono affezionati. Ma c’è chi già pensa alla prossima edizione!

Il programma dovrebbe tornare già a settembre, con l’inizio della nuova programmazione autunnale. Ma ci sarà soltanto la versione ‘vip’ e quindi dedicata ai personaggi famosi o ci sarà un ritorno alle origini? A rispondere è stato il conduttore Alfonso Signorini, attraverso il suo canale Instagram. Scopriamo cosa ha detto.

Grande Fratello, solo Vip o tornerà anche la versione Nip? Risponde Alfonso Signorini

Forse non tutti lo sanno, ma Alfonso Signorini è una star anche su Instagram: il suo profilo Instagram è seguito da ben 887 mila followers! Ed è proprio lì che, nelle scorse ore, attraverso un box domande nelle stories, il conduttore ha soddisfatto alcune curiosità dei suoi fan. Il direttore di Chi ha risposto ad alcune domande rivoltegli dai followers, rivelando alcuni aneddoti assolutamente inediti. Dal suo libro preferito ai rapporti attuali con alcuni concorrenti del GF Vip 6: Alfonso, come suo solito, non ha avuto peli sulla lingua. E ha chiarito anche cosa accadrà nelle prossime edizioni del reality.

Come sappiamo, da diversi anni, il Grande Fratello va in onda solamente nella sua versione Vip: nella casa, infatti, entrano solamente personaggi noti, a differenza delle prime edizioni. C’è stato l’esperimento della fusione tra ‘vip’ e ‘nip’, condotto da Barbara D’Urso, ma come sarà la prossima edizione del GF? Ebbene, Signorini ha tolto ogni dubbio in merito e alla domanda “È vero che ci sarà il GF misto di Vip e non Vip?”, ha risposto: “No, la mia era solo una speranza, ma per ora non vedo possibilità, fosse per me lo farei solo di Nip”.

Insomma, ad Alfonso Signorini non dispiacerebbe affatto salutare i ‘vipponi’ e tornare ai concorrenti non famosi. Ma, a quanto pare, anche quella che vedremo a settembre sarà un’edizione Vip!

Non ci resta che attendere ulteriori news e spoiler sulla prossima edizione del GF Vip. La casa più spiata della tv è pronta a riaprire le porte a nuove avventure ed emozioni!