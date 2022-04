Isola dei famosi, Alvin mostra la casa dove vive in Honduras: ve la immaginavate proprio così?

Isola dei famosi, Alvin mostra la casa dove vive in Honduras durante l’esperienza: ve la immaginavate proprio così?

La nuova edizione de L’Isola dei famosi ha visto ritornare Alvin come inviato. Il conduttore aveva già svolto questo ruolo in precedenti edizioni e in molti aspettavano un suo ritorno. I protagonisti del reality condotto da Ilary Blasi sono in Honduras e dovranno vivere sull’isola mangiando solo il riso che gli viene concesso e dovranno procacciarsi da vivere da soli, pescando o andando alla ricerca di cocchi o altro cibo commestibile.

L’inviato segue i naufraghi commentando le prove in diretta e in settimana, e spiega non solo durante le puntate ma anche nei daytime cosa succede sull’isola. In molti si chiedono dove viva Alvin seguendo da vicino i concorrenti. E’ stato proprio lui a svelarlo, mostrando la casa dove dorme, mangia e riposa in Honduras: vediamo insieme come si struttura.

Isola dei famosi, Alvin mostra la casa in Honduras dove vive: come si struttura

L’isola dei famosi 2022 è partita il 21 marzo con tante grandi novità. I naufraghi devono affrontare questa esperienza in coppia. Mentre per alcuni è stato molto più semplice dato che sono entrati in coppia come Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro o Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, non per tutti è stato così e sono stati ‘costretti’ a scegliersi.

Abbiamo però visto che c’è anche un’altra isola, playa Sgamada dove vivono i ‘single’. A seguire i concorrenti è Alvin, l’inviato. Abbiamo già avuto modo di apprezzarlo in precedenti edizioni sempre in questa veste. Sappiamo che vive anche lui in Honduras durante l’esperienza, dovendo seguire i naufraghi da vicino: ma sapete dove? E’ stato proprio l’inviato a mostrare alcuni spazi della sua casa in Honduras pubblicando un video social.

Nella foto in alto vediamo la cucina. L’arredamento è molo semplice. La tonalità di colore è sul bianco in linea con le pareti. C’è un piano cottura, un fornetto, degli utensili.

Passiamo al salone, dove è presente una televisione, delle sedie in legno sembrerebbe e un tavolo al centro, e non manca qualche quadro alle pareti.

C’è poi una prima camera da letto dove non sono presenti molti oggetti. Da notare l’ampia finestra e ovviamente il letto. C’è anche un’altra camera da letto, molto simile a questa mostrata in foto.

Ovviamente non può mancare il bagno, semplice. C’è una vasca con delle tende bianche. Ma il pezzo forte è l’esterno.

Alvin mostra l’ingresso della sua casa in Honduras e non possiamo non ammirare la natura. Alberi e piante, fiori e un tempo sereno circondano la struttura. La dimora dove l’inviato de L’Isola die famosi soggiorna ha uno stile molto semplice e diversi mobili particolari.