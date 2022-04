Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Louis ha raccontato in lacrime il problema alle pelle e l’enorme trauma vissuto.

Senza alcun dubbio, il nome Louis non vi risulterà affatto nuovo. Il protagonista di questo nostro articolo, però, non ha nulla a che fare con il paziente della dottoressa Pimple Popper recatosi presso il suo studio diverso tempo fa. Certo, anche lui ha un problema alla pelle e vuole che la dermatologa lo risolva, ma si tratta di qualcosa di diverso.

Circa 7 anni prima della sua partecipazione a La dottoressa Pimple Popper, Louis ha visto spuntare sulla spalla destra una protuberanza. Dapprima grossa quanto un pisellino, questa è aumentata sempre di più anno dopo anno fino a raggiungere delle notevoli dimensioni. “È sempre più grossa”, ha raccontato alle telecamere del docu-reality. Seppure non si trattasse di niente di grave, l’uomo aveva ugualmente paura che il lipoma potesse rivelasse canceroso, dal momento che suo padre era morto di tumore e tra i sintomi ci sono stati proprio queste protuberanze molto simili alla sua. “È dura da accettare”, ha detto in lacrime mentre ricordava suo padre. Insomma, un vero e proprio trauma!

L’enorme escrescenza di Louis a La dottoressa Pimple Popper: cos’è accaduto in clinica

Pensando che l’escrescenza potesse essere qualcosa di più grave, Louis ha chiesto aiuto alla dottoressa Pimple Popper. E così, proprio come era accaduto a Brittney, si è recato presso il suo studio. E le ha ampiamente spiegato il suo problema. Questa enorme protuberanza che gli era spuntata sulla spalla destra, infatti, condizionava le sue giornate, ma anche i suoi movimenti. Ed è proprio questo che, quindi, l’ha spinto a rivolgersi alla dermatologa.

Come in altri casi, anche la protuberanza di Louis era un semplice lipoma, che la dottoressa non ha esitato a rimuovere. “È molto compatto, c’è la possibilità che esca per intero”, ha dichiarato la dermatologa. Detto, fatto: la protuberanza è uscita dalla spalla completamente intatta.

“Sono contento di non dovermene preoccupare d’ora in poi”, ha detto Louis appena ultimato l’intervento.