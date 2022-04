Luca Argentero, è successo mentre si esibiva sul palcoscenico: episodio incredibile

Luca Argentero, l’episodio incredibile che lascia tutti senza parole: è successo mentre si esibiva sul palcoscenico, scopriamo di più!

Si è da poco conclusa la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, la fiction andata in onda su Rai 1 che ha visto protagonista come nella prima stagione, Luca Argentero. Attore amatissimo ha conquistato ancora una volta i telespettatori che non hanno perso nemmeno un puntata di questa stagione ed oggi si chiedono se ce ne sarà una terza.

Potremo aspettarci Doc 3? Il protagonista della fiction fa chiarezza! Ma non è solamente il piccolo schermo a vedere Luca Argentero sotto le luci dei riflettori! Ebbene, anche sul palcoscenico l’attore ha saputo conquistare la platea in uno spettacolo che ha davvero catturato e commosso tutti. Ma proprio nel bel mezzo della sua esibizione sul palcoscenico è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Cosa è successo? Scopriamolo insieme!

Luca Argentero, succede mentre si esibisce sul palcoscenico

“E’ questa la vita che sognavo da bambino?“, è il nome dell’opera teatrale che ha portato sulla scena il fantastico Luca Argentero. Ben ricorderemo i suoi esordi teatrali che lo hanno formato e che gli hanno permesso di diventare uno degli attori più talentuosi e più amati nel mondo dello spettacolo teatrale.

E a ridosso del finale della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, eccolo pronto a ritornare sul palcoscenico con uno spettacolo in teatro. Anche sul palcoscenico mantiene puntati su di sé le luci dei riflettori portando in scena la storia di tre grandi personaggi sportivi che hanno conquistato con il loro talento le generazioni di tifosi italiani in momenti storici tra loro diversi.

E proprio nel bel mezzo dello spettacolo, c’è qualcuno che dalla platea non esita nemmeno un momento per gridare a gran voce all’attore sul palcoscenico: “Tu sei impossibile.. Grazie di cuore perché hai dimostrato che niente è impossibile nella vita.. Anche io avevo il desiderio di incontrarti.. sembrava impossibile invece.. Stasera è accaduto!”. E proprio in uno dei post social pubblicati da Luca Argentero sul suo canale Instagram riusciamo a scovare questo ‘dettaglio’.

Ebbene, una platea di donne conquistate dal talento ma anche dalla bellezza e dal fascino dell’attore che diciamocelo, dai suoi esordi è considerato un vero e proprio sex symbol italiano no?