Matrimonio a prima vista, Mattia e Cristina: avete visto cos’è accaduto poco prima della scelta?

Matrimonio a pima vista, accade poco prima della scelta finale tra Mattia e Cristina.

Uno dei programmi più seguiti in onda su Real Time è Matrimonio a prima vista. Si tratta di un esperimento sociale dove degli esperti formano delle coppie. I protagonisti si incontrano poco prima del sì ma non si conoscono. Soltanto durante la cerimonia scopriranno chi il team di professionisti gli ha affiancato.

Dopo il sì partono per il viaggio di nozze. Al termine del viaggio inizia uno dei tasselli più importanti e più difficili, la convivenza. E alla fine della convivenza c’è la decisione finale: restare insieme e continuare nel matrimonio o separarsi? L’ottava edizione di Matrimonio a prima vista ci ha fatto conoscere tre nuove coppie. Mattia e Cristina sono sicuramente gli sposi che quasi sul finire del percorso ci hanno fatto pensare che alla scelta finale si sarebbero detti no. Ma poco prima della scelta, avete visto cos’è successo?

Matrimonio a prima vista, accade tra Cristina e Mattia poco prima della scelta

Nell’esperimento di Matrimonio a prima vista dell’ottava edizione abbiamo avuto modo di conoscere Mattia e Cristina. Inizialmente la prima impressione della sposa non è stata positiva tanto che poco dopo aver visto Mattia, nel dietro le quinte, ha pianto affermando che non gli piaceva.

Ma qualche minuto dopo tutto è cambiato e tra sorrisi e tanto imbarazzo il rapporto si è evoluto. Evoluzione che si è arrestata quando la sposa è partita per una crociera di una settimana. Quando è tornata i due non sono più riusciti a trovarsi. La reunion finale ha messo in evidenza la distanza tra di loro rispetto alle altre due coppie. Ma appena dopo questo confronto con gli altri protagonisti, avete visto cos’è successo? Mattia e Cristina hanno deciso di approfittarne e restare qualche giorno in più in Toscana, per un weekend a Siena. Proprio durante questi giorni qualcosa sembrerebbe essere cambiato: avete visto le loro reazioni?

Gli sposini hanno registrato un video in cui si facevano delle domande a vicenda ed erano molto sereni. Cristina ha detto che il weekend è andato molto bene e che gli serviva restare da soli. Hanno parlato tanto. Lo sposo ha chiesto: “A prescindere dalla tua scelta se Mattia dovesse dire di sì?“, e la sposa ha risposto scherzando e sorridendo: “E’ ovvio che mi dica di sì, come fa a dirmi di no, è impossibile”.

Mattia ha poi risposto ad una domanda della moglie, ovvero se cambierebbe qualcosa del percorso, e ha detto di no. Cristina invece ha commentato: “Rifarei tutto come l’ho fatto, spero che valga anche per lui. Sono felice di tutto”. Lo sposo ha poi aggiunto che è molto contento ed è fiero del percorso che hanno fatto insieme. A quanto pare poco prima della scelta finale qualcosa è cambiato e i due si sono ritrovati.