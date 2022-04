Miriam Leone può finalmente festeggiare: l’annuncio è meraviglioso

Miriam Leone festeggia il traguardo raggiunto: l’attrice dà l’annuncio sui social ai suoi migliaia di follower.

La carriera di Miriam Leone non è iniziata nel mondo della recitazione, mondo che da molti anni l’ha accolta e ha accolto il suo talento. Bensì l’attrice è diventata nota dopo la partecipazione a Miss Italia nel 2008.

All’epoca con la fascia Miss Prima Dell’Anno 2008 fu eliminata ma successivamente ripescata e fu proprio lei a vincere il concorso di bellezza più famoso, diventando Miss Italia 2008. Dopo questa grande opportunità si aprono per lei le porte del mondo dello spettacolo. Arriva alla conduzione di Unomattina estate con Arnaldo Colasanti nel 2009. Ma è il cinema che l’ha consacrata. Il debutto arriva nel 2010 sia sul grande schermo con il film Genitori & figli-Agitare bene prima dell’uso, sia sul piccolo schermo con il film Il ritmo della vita. Dopo i primi ruoli ne sono seguiti altri e oggi è una delle attrici più amate e ricercate del panorama cinematografico italiano. E proprio a tal proposito per lei è arrivato un nuovo traguardo.

Miriam Leone nelle ultime ore ha festeggiato un nuovo importante ‘arrivo’: ecco il suo annuncio

Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, anche Miriam Leone ha un canale social. L’amore che il pubblico ha per lei è evidente anche qui dove è seguita da oltre un milione e mezzo di follower. L’attrice usa il suo canale per tenere aggiornati i suoi seguaci sulla sua vita professionale ma non mancano scatti che riguardano la sua vita privata.

Nelle ultime ore ha fatto sapere a tutti coloro che la seguono cos’è accaduto. La Leone ha raggiunto un nuovo importante traguardo e ha ovviamente festeggiato. Ma di cosa si tratta? Miriam Leone è stata premiata come miglior attrice protagonista per il suo ruolo nel film Diabolik dei Manetti Bros.

“Grazie Bifest, grazie alla giuria di critici e a tutta l’organizzazione del festival. Sono onorata e felice di aver ricevuto il premio ‘Anna Magnani’, immensa ed eterna luce della nostra cultura… grazie a tutti coloro che hanno amato la mia Eva Kant, sono felice”, ha scritto a corredo del post. E proprio in questo post ha pubblicato diverse foto in cui è protagonista. L’attrice ha tra le mani il premio, un ramo di ulivo mentre si trova sul palco e il pubblico è entusiasta.