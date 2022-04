Da Lunedì 4 Aprile andrà in onda Nero a metà 3, ma quali sono le anticipazioni della prima puntata? Scopriamo insieme il cast e la trama.

Sembrerebbe che sia proprio il periodo delle belle notizie e dei colpi di scena, ma anche di clamorosi ritorni in tv. Non facciamo solo riferimento alla tredicesima edizione di Don Matteo, che è ritornata in onda con una prima puntata scoppiettante, ma anche ai nuovi episodi di Nero a metà.

In concomitanza con il quinto appuntamento de L’isola dei Famosi, su Rai Uno andrà in onda la prima puntata di Nero a metà 3. A distanza di poco meno di due anni dal finale di stagione choc che ci è stato regalato, Claudio Amendola è pronto a ritornare sul piccolo schermo nei panni di Carlo Guerrieri. In attesa di poter assistere a questa prima puntata e a capire cosa dobbiamo aspettarci da questa terza stagione, scaviamo un po’ più a fondo e capiamo tutto quello che occorre sapere. A partire dalle anticipazioni del primo appuntamento fino alla trama, cast e tutte le sue fantastiche novità, ecco cosa non potete assolutamente perdervi.

Nero a metà 3: cast, trama, quante puntate sono e come rivederle

Save the date: da Lunedì 4 Aprile andranno in onda le nuove puntate di Nero a metà 3. In attesa di stasera, cosa occorre sapere? Così come Don Matteo, anche la terza stagione dell’amatissima serie televisiva prevede delle importantissime novità e clamorose new entry. I personaggi principali, ovviamente, saranno sempre gli stessi. Fatta eccezione, però, per Nicole Grimaudo, l’attrice che interpreta la giovane Marta, che a quanto pare ha lasciato la Polizia per trasferirsi a Napoli. Ad essi, però, si vanno ad aggiungere tanti altri volti nuovi. Parliamo, ad esempio, di Caterina Guzzanti, che veste i panni di Elisa Cori. Oppure di Adriano Pantaleo, che interpreta Ciro Santillo, e Luca Cesa nei panni di Federico Viesi.

La serie tv, stando a quanto si apprende dal web, è sempre concentrata sui casi di omicidio da risolvere e sulle vicende personali di ciascuno dei suoi protagonisti. In particolare, su quelle di Carlo Guerrieri.

Nero a metà 3, infine, ci farà compagnia per sei settimane esatte. Quindi, se la prima puntata andrà in onda il 4 Aprile, ci aspettiamo che l’ultima – salvo cambi di programmazioni improvvisi – vada in onda Lunedì 9 Maggio. Ovviamente, qualora doveste perdervi una puntata, correte su Rai Play: sarà tutto gratis ed immediato!

Anticipazioni prima puntata

Cosa accadrà stasera? Così come li avevamo lasciati nella seconda stagione, così li ritroviamo nella terza. Carlo Guerrieri avrà a che fare con la sua ex moglie Clara, ritornata da lontano per costituirsi. Rinchiusa nel carcere, però, la donna sparirà nel nulla! E così il suo ex marito, sua figlia e Malik si metteranno sulle sue tracce. Sarà stata rapita come pensa Alba oppure sarà stato un allontanamento volontario come sostiene il buon Guerrieri?

Insomma, per essere la prima puntata, siamo in grado di dirvi che è già ricca di colpi di scena. Non trovate?