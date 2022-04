È Penelope in Bridgerton: vedere l’attrice fuori dal set vi stupirà, irriconoscibile!

Interpreta Penelope Featherington in Bridgerton: vedere l’attrice fuori dal set vi stupirà, irriconoscibile!

Tutti pazzi per Bridgerton! La serie tv creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo. E, nonostante l’assenza dell’affascinante duca di Hastings, anche la seconda stagione ha fatto innamorare i telespettatori: la tormentata storia d’amore tra Anthony Bridgerton e Kate Sharma ha appassionato tutti. Compresa Lady Whistledown!

Al termine della prima stagione, la misteriosa identità della scrittrice è stata rivelata: si tratta di Penelope Featherington, la migliore amica di Eloise Bridgerton. A dare il volto a ‘Pen’ è Nicola Coughlan, attrice irlandese di 35 anni. Siete curiosi di vedere com’è lontana da luci, costumi e set?

In Bridgerton interpreta Penelope: ecco l’attrice fuori dal set

In Bridgerton 2 torna lei, Penelope Featherington, un personaggio chiave nelle vicende della serie. È proprio lei, infatti, la misteriosa scrittrice scandalistica Lady Whistledown, che è pronta ad informare tutti sulle novità amorose e gli scoop più caldi del momento. La più giovane delle sorelle Featherington è apparentemente timida e insicura ed è proprio attraverso la sua penna che cerca di ritagliarsi il suo ruolo nella storia. Ma avete mai visto l’attrice fuori dal set?

Nicola Coughlan è ormai una star internazionale: grazie al ruolo di Pen, l’attrice è diventata famosissima e, di conseguenza, super seguita anche sui social. Il suo canale Instagram conta 1 milione e 600 mila followers ed è proprio lì che condivide diversi scatti e video delle sue giornate, mettendo in mostra tutta la sua bellezza. Nel suo ultimo post, Nicola ha mostrato un make up impeccabile by Pat McGrath Labs: è proprio lei il volto della nuova collezione dedicata proprio alla serie tv. Ma, spulciando il suo Instagram, è un altro dettaglio a colpire i fan!

La chioma rossa sfoggiata dalla dolce Penelope è, come si può immaginare, una parrucca. Come sono i capelli dell’attrice fuori dal set? Ebbene, biondo platino! Date un’occhiata a questo selfie scattato proprio dalla Coughlan:

Eh si, un’acconciatura decisamente diversa da quella della giovane Featherington! E voi, avete già visto i nuovi episodi di Bridgerton? Non potete perdeteveli!