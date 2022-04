Sandra Milo, brutto momento per lei: “Ho perso…”, cosa le è successo

La sempre energica Sandra Milo ha condiviso sui social quanto le è successo: non è stato un momento facile per lei, ecco cosa è accaduto.

Passano gli anni, ma Sandra Milo resta un vero vulcano di energia e vitalità. La bionda attrice, musa di Federico Fellini, continua ad essere un’icona per gli italiani che la ricordano in tanti film di grande successo.

E in verità, continuano a seguirla con grande affetto ancora adesso. Sì, perché la bellissima “Sandrocchia” non si è mai fermata e ad oggi non ha smesso di lavorare regalando ancora emozioni al pubblico.

Nata a Tunisi nel lontano 11 maggio 1933, è stata sul set delle pellicole più famose, quelle che hanno fatto la storia del cinema italiano e anche in tv è sempre molto richiesta.

Figuratevi che nel 2021, è stata voluta al timone di un programma su Sky insieme a Orietta Berti e Mara Maionchi. “Con l’obiettivo di realizzare un programma di intrattenimento puro, reso speciale dall’entusiasmo, dalle personalità uniche e dalla cifra di queste tre protagoniste”, aveva spiegato Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia.

Sandra Milo, spiacevole inconveniente: “Sostituita…”, cosa è successo

Anche sui social la Milo è molto attiva e chi frequenta Instagram sa che lei è una delle vip più presenti con like e commenti a colleghi del mondo dello spettacolo. Proprio sul suo seguitissimo profilo Instagram ha dato due giorni fa una meravigliosa notizia.

Purtroppo, come accade da due anni a questa parte a tante persone, anche a lei è successo di dover fare i conti col Covid. Due giorni fa, ha annunciato sui social di essersi finalmente negativizzata.

Immediati i commenti di congratulazioni di tanti amici, soprattutto famosi che le hanno espresso la loro gioia per la magnifica notizia. Tra questi, Sabrina Ferilli. Proprio alla bellissima attrice romana Sandra ha raccontato un particolare episodio.

Per colpa del Covid ha perso un contratto di lavoro. “Sostituita nel film di Risi al primo giorno di lavorazione”, ha raccontato.

Fortunatamente, però, come lei stessa ha scritto, il peggio è passato. Auguri a Sandra Milo!