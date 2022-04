Uomini e Donne Anticipazioni: gran colpo di scena per Ida Platano, è successo l’impensabile

Secondo le anticipazioni della pagina UominiEDonneClassicoEOver, prossimamente assisteremo ad un gran colpo di scena per Ida Platano.

A Uomini e Donne periodo burrascoso per Ida Platano: la dama bresciana ha da poco chiuso la frequentazione con Alessandro Vicinanza tra parecchie discussioni e battibecchi anche con Tina Cipollari.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la richiesta del giovane salernitano di poter conoscere Federica, la ragazza del Trono Classico non scelta da Matteo Ranieri. Una dichiarazione che ha colpito non poco il pubblico in studio e da casa. E, ovviamente, la stessa Ida.

I colpi di scena però non sarebbero finiti qui: secondo quanto anticipa la pagina UominiEDonneClassicoEOver, nella puntata registrata venerdì 1 aprile sarebbe successo qualcosa che rimescolerà inevitabilmente tutte le carte e che riguarda soprattutto la Platano.

Uomini e Donne, clamoroso ritorno in studio: come la prenderà Ida Platano?

In base a tali anticipazioni, lo scorso venerdì si sarebbe presentato di nuovo Riccardo Guarnieri: l’ex cavaliere ha vissuto per molto tempo una storia d’amore molto travagliata con la Platano con la quale era anche uscito dal programma.

Senza dimenticare il rapporto burrascoso con Roberta Di Padua. che aveva scatenato non poca rivalità tra le due donne. Per Guarnieri, Ida ha sofferto moltissimo in passato, come ricordato dalla stessa De Filippi qualche settimana fa: “Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta”, aveva raccontato la conduttrice.

Ma come avrà reagito Ida a questo inaspettato ritorno? Sempre secondo quanto trapelato, la dama non sarebbe riuscita a nascondere l’emozione e tra i due ci sarebbe stato anche un ballo.

Il punto è che Riccardo non sarebbe tornato in trasmissione per lei stavolta bensì per un’altra donna del parterre. Anzi, i due sarebbero già usciti insieme ed avrebbero dato il via ad una frequentazione. Viene spontaneo chiedersi quale sarà il comportamento della Platano in tale situazione.

Non resta che aspettare la messa in onda delle puntate in questione per sapere la verità: secondo voi, cosa accadrà?