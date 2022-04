Uomini e Donne Anticipazioni: un nuovo brutto colpo per Alessandro; cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione di Canale 5.

Proseguono le avventure di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è, ormai, un vero e proprio appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5, sempre più appassionato alle vicende sentimentali dei protagonisti. E tra i cavalieri più in vista delle ultime settimane c’è, senza dubbio, Alessandro Vicinanza.

Il salernitano è arrivato in studio nel parterre maschile degli Over, per conoscere la dama Ida Platano: la frequentazione tra i due è andata avanti, tra alti e bassi, per diverse settimane, ma non ha avuto lieto fine. Cosa è successo nell’ultima registrazione del programma, che si è tenuta ieri 3 aprile 2022? Vi raccontiamo tutto!

Uomini e Donne Anticipazioni: brutta notizia per Alessandro Vicinanza

Tra la registrazione delle puntate di Uomini e Donne e la messa in onda su Canale 5 trascorrono diversi giorni. Se siete curiosi e non temete spoiler, possiamo raccontarvi in anteprima cosa accadrà, concentrandoci proprio su Alessandro Vicinanza.

Come abbiamo visto, la relazione con Ida Platano non si è conclusa nel migliore dei modi, ma, poco dopo, per Alessandro è arrivata una nuova ‘delusione’. Dopo la scelta di Matteo Ranieri, che ha lasciato lo studio con Valeria Cardone, Alessandro ha ammesso il suo interesse per l’altra corteggiatrice di Matteo, Federica Aversano. Il cavaliere si è detto pronto a conoscerla, ma ha ottenuto un ‘no’ secco dalla ragazza, ancora scossa dal percorso precedente. Ebbene, cosa è successo dopo?

Nell’ultima registrazione del programma, a quanto pare, si è parlato di una nuova frequentazione di Alessandro, che è uscito con una nuova dama arrivata in studio proprio per lui. Secondo le anticipazioni trapelate sul web, però, tra i due non è andata bene: la conoscenza si è già interrotta, alle prime battute, dopo una sola uscita.

Riuscirà Alessandro a trovare il vero amore nella trasmissione di Maria De Filippi? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità del trono più famoso della tv.