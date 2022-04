Alfonso Signorini svela il motivo della cicatrice dietro la testa: “Una cosa che non rifarei”

Perché Alfonso Signorini ha quella cicatrice dietro la testa: lo ha spiegato lui stesso tramite un box domande su Instagram.

Dopo averci tenuto compagni per ben sei mesi col GF Vip 6, per Alfonso Signorini è tempo di bilanci e anche di soddisfare qualche curiosità dei fan. Tra le tante domande che gli sono state poste attraverso i social, ne è venuta fuori una particolare.

Avendo evidentemente più tempo a disposizione adesso che il programma è terminato, in questi giorni il noto conduttore ha voluto interagire con alcuni utenti e lo ha fatto aprendo un box domande nelle storie su Instagram.

In verità, già due giorni fa aveva pubblicato alcuni dei quesiti che gli erano stati rivolti ed erano venute fuori cose interessanti anche sui protagonisti di questa ultima edizione dello storico reality.

Ad esempio, aveva parlato di Soleil, di Alex, delle Selassié. Dopo qualche ora però, ha erroneamente cancellato quelle storie e così ha aperto un nuovo box domande. Un utente gli ha chiesto spiegazioni su un dettaglio che il pubblico avrà certamente notato quando Signorini è in onda e cioè la sua cicatrice dietro la testa.

Perché Alfonso Signorini ha una cicatrice dietro la testa: ecco la spiegazione

Il direttore del settimanale Chi, si sa, è il re del gossip in Italia. Il segreto nel suo successo è certamente la grande passione che ha per questo tipo di comunicazione. Qualcuno gli ha infatti domandato da cosa derivasse questa sua attitudine e lui ha spiegato di essere per natura molto curioso: “Il gossip secondo me è legato alla curiosità. Quando finisci di essere curioso sei già morto”.

Oltre a raccontare di aver sentito giorni fa Tommaso Zorzi, l’ex professore di latino e greco ha finalmente tolto agli utenti una delle curiosità più gettonate. Stiamo parlando della sua vistosa cicatrice dietro il capo. Alla domanda su cosa non rifarebbe, Signorini ha risposto: “Il trapianto dei capelli. Mi è rimasta solo la cicatrice e i capelli sono spariti”. Non solo: in un’altra IG story ha rivelato anche l’origine dell’altra cicatrice che ha sull’occhio.

Insomma, finalmente è stato svelato l”arcano’. Lo avreste mai immaginato?