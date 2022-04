Martedì 5 Aprile andrà in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, scopriamo le sue anticipazioni: tanti volti nuovi!

Si sa, ogni cosa bella è destinata a terminare. E, dopo il finale di stagione di Vostro Onore di pochissime settimane fa, anche Stasera tutto è possibile si accinge a chiudere i battenti. Stasera 5 Aprile, infatti, andrà in onda la sua ultima puntata.

In concomitanza con l’ultima ed imperdibile puntata di Studio Battaglia su Rai Uno, Stefano De Martino si metterà al timone dell’ottavo appuntamento di Stasera tutto è possibile. Quella che andrà in onda tra quale ora, vi assicuriamo, sarà una puntata davvero incredibile. Non solo perché, stando alle anticipazioni, ci saranno in studio gli amatissimi volti fissi di “STEP”, ma anche perché se ne alterneranno tantissimi altri completamente nuovi. Siete pronti a scoprire qualche cosa in più?

Stasera tutto è possibile del 5 aprile, anticipazioni ultima puntata: risate assicurate

Giunti all’ottava settimana della sua messa in onda, Stasera tutto è possibile è pronto a salutare il suo amatissimo pubblico. Condotto nuovamente da Stefano De Martino, il programma super divertente di Rai Due è pronto a tirare le somme. In attesa di avere qualche notizia in più sul suo prosieguo, scopriamo qualche cosa in più sulle anticipazioni della puntata del 5 Aprile. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’appuntamento di stasera sia dedicata alla natura e alle sue bellezze.

Intitolata “Viva la natura”, la puntata di STEP di stasera prevede degli ospiti davvero clamorosi. Come al solito, non possono affatto mancare Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia nei panni di Milly Carlucci, che sono stati i veri e propri volti fissi di questa edizione. Ma non solo. Insieme ad essi, ci saranno tantissimi altri famosi e divertenti personaggi. Eccoli tutti: Andrea Dianetti, Marta Filippi, Peppe Iodice, Andrea Dianetti, Marta Filippi, Peppe Iodice, Maurizio Mattioli e Paolo Conticini. Insomma, il divertimento è davvero assicurato questa sera.

Cosa ne sarà di STEP?

Sin dalla sua prima edizione, STEP si è dimostrato un programma vincente. Cosa ne sarà della prossima edizione? Dopo Amadeus, Stefano De Martino ha assunto le redini del programma, ma cosa sappiamo adesso? Seppure non ci sia ancora alcuna conferma, sembrerebbe che il bel conduttore napoletano sia pronto a ritornare in Mediaset per un programma tutto suo. E di Stasera tutto è possibile cosa ne sarà? Al momento, non abbiamo ancora alcuna conferma. Una cosa è certa: il pubblico non ne può fare a meno di un programma come questo!

Seguirete la puntata di stasera?