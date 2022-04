Antonella Elia irriconoscibile, l’avete mai vista così? Completamente diversa

In questo scatto è irriconoscibile, Antonella Elia come non l’avete mai vista: qui era completamente diversa, non trovate?

E’ trascorso sicuramente del tempo da quando Antonella Elia ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo. La fine degli anni ’90 ha rappresentato per la nota conduttrice un periodo fervido in quanto al successo televisivo.

Se è vero che son trascorsi diversi anni da quando Antonella Elia ha cominciato a percorrere la strada del successo, possiamo dire che è sempre stata una donna davvero bellissima.

Oggi la ritroviamo in perfetta forma, l’opinionista ama prendersi cura di sé. Caschetto biondo e sempre pronta a mostrare uno splendido sorriso.. Ma ricordate com’era Antonella Elia ai primi esordi televisivi? Davvero irriconoscibile! C’è un dettaglio che non potete affatto farvi sfuggire!

Antonella Elia irriconoscibile: come non l’avete mai vista

Giovanissima esordisce davanti le telecamere e da allora Antonella Elia è diventata una delle icone di bellezza del piccolo schermo. Sfrontata e pronta a dire la sua non ha mai esitato a mettersi in gioco ed affrontare le sfide che le si sono poste davanti.

Un volto sicuramente storico quello di Antonella Elia che ha preso parte a diversi programmi televisivi che le hanno dato il rinomato successo. Prima in Non è la Rai poi La Ruota della Fortuna e poi ancora La Corrida, impossibile dimenticarla agli esordi vero? Ma non è finita qui perché negli anni ha partecipato a diversi reality, fra questi impossibile dimenticarla nei panni di prima concorrente del Grande Fratello Vip e poi successivamente opinionista nello studio del programma condotto da Alfonso Signorini, ma non finisce qui perché insieme al suo attuale compagno Pietro Delle Piane partecipa a Temptation Island. Ad oggi la sua carriera procede sul piccolo schermo e siamo lieti di ritrovarla nel ruolo di opinionista che tanto ben veste a La Pupa e il Secchione, lo show condotto su Italia 1 da Barbara D’Urso.

Ebbene, è impossibile non riconoscerla con il suo caschetto biondo e quel sorriso incantevole. Oggi la vediamo così, ma in questo scatto possiamo ammirare Antonella Elia completamente diversa, irriconoscibile! Da sempre Antonella Elia sfoggia un fisico da urlo, frutto dell’amore che nutre per se stessa e dell’impegno che mette per prendersene cura. Ma non notate niente di diverso in questo meraviglioso scatto del passato? Ma certo, si fa notare subito il colore di capelli completamente diverso.

Non trovate che mora sia davvero incantevole?