Bestemmia in diretta a L’Isola dei Famosi: squalifica in arrivo per il concorrente? Cosa è successo durante la puntata di ieri, lunedì 4 aprile 2022.

È andata in onda ieri, lunedì 4 aprile 2022, una nuova, accesissima, puntata de L’Isola dei famosi. Il reality show ambientato in Honduras è iniziato da poche settimane, ma il clima sull’isola è già incandescente: la fame si fa già sentire e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. Ma avete visto cosa è successo proprio durante la diretta di ieri sera?

Uno dei concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi si è lasciato sfuggire una bestemmia. Nessuno, durante la puntata, ha accennato alla cosa, ma, sul web, il video è diventato virale in pochissimi minuti. Scopriamo i dettagli dell’episodio, che non è passato inosservato.

L’Isola dei Famosi, un concorrente bestemmia in diretta durante la puntata: cosa accadrà?

Prosegue l’avventura dei naufraghi sull’isola più famosa della tv. Tra prove leader e prove ricompensa, i concorrenti si danno da fare per sopravvivere al meglio in Honduras. E, a proposito di concorrenti, dopo l’arrivo dei fratelli Tavassi nel corso della puntata scorsa, sono arrivate due new entry anche ieri sera! Si tratta di Silvano Michetti e Nick Luciani, i due storici componenti della band I Cugini di Campagna. I due sono approdati sull’isola proprio ieri, ma l’avventura di uno dei due è iniziata in modo decisamente singolare.

Proprio quando è stato accolto da Alvin in spiaggia, Silvano Michetti ha pronunciato alcune parole che sembrano essere una chiara bestemmia: “Eh p**** D**…”. In studio nessuno ha fatto notare l’accaduto, ma i social, in particolare Twitter, sono pieni di video che riportano la frase incriminata. In molti, adesso, si chiedono se arriverà una squalifica per il concorrente appena entrato in gara, come accaduto in passato anche al GF Vip, in caso di bestemmia.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà e se ci saranno eventuali provvedimenti nei confronti del neo naufrago. E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show più avventuroso della nostra tv?