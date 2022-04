“Ciao Papà, scoprirai quanto ti ho voluto bene”, lutto al GF Vip: il dolore dell’ex concorrente

Lutto al GF VIP, gli dice addio: “Ciao papà, scoprirai quanto ti ho voluto bene”, il doloroso saluto da parte del concorrente

Grave lutto per il concorrente del GF VIP. L’annuncio è arrivato qualche ora fa, dove sul suo canale Instagram ha fatto sapere a tutti di aver detto addio al suo papà. Ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello e poi ha fatto ritorno nell’edizione VIP, precisamente la dodicesima. Il concorrente proprio all’interno della casa aveva parlato della sua famiglia e del legame con il suo papà.

Solamente qualche giorno fa abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Pietro Sonaglia. Sono queste ore e momenti difficili quelle che il concorrente del GF Vip e la sua famiglia stanno vivendo. L’addio ad un genitore è qualcosa che non vorremmo mai vivere, e quando arriva purtroppo il dolore si presenta non può nemmeno lontanamente essere misurato.

Ha fatto parte del cast di concorrenti che ha preso parte al GF 4 e poi vi ha fatto ritorno nella dodicesima nell’edizione ‘VIP’. Patrick Pugliese è stato un personaggio all’interno del reality molto amato e molto apprezzato per la sua simpatia, ironia e voglia di mettersi in gioco. In queste ora ha annunciato a tutti la grave e dolorosa perdita del suo papà, dedicando a lui un messaggio d’addio.

Lutto al GF VIP, il concorrente dice addio al suo papà: “Scoprirai quanto ti ho voluto bene”

Arriva in queste ore il messaggio che ha gettato nello sconforto l’intera famiglia. Patrick Pugliese, ex concorrente del GF VIP fa sapere a tutti del doloroso lutto. La perdita del suo papà, Osvaldo Pugliese. Proprio come concorrente all’interno della casa aveva fatto sapere di avere un legame molto forte con il suo papà, si era detto molto simile a lui.

Il giovane proprio sul suo canale social ha condiviso uno scatto nella cui didascalia riporta il messaggio d’addio dedicato al suo papà: “Ciao Papà, adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene“. Ed arriva un monito, un messaggio che Patrick rivolge a tutti: “Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare“, scrive.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che Patrick Pugliese ha ricevuto successivamente all’annuncio della dolorosa notizia. Ex coinquilini del reality, personaggi noti come Alessia Marcuzzi, Tina Cipollari, Adriana Volpe, si stringono al suo dolore.