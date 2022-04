Schenee Murry è stata una paziente di Vite al Limite, ma in molti si chiedonocom’è diventata la donna dopo l’espulsione dal programma.

Un dottor Nowzaradan piuttosto furioso, quello che il pubblico di Vite al Limite ha avuto la possibilità di conoscere nel corso della sesta stagione del programma. D’altra parte, durante queste sue dieci edizioni è accaduto davvero di tutto: da tantissime trasformazioni sconvolgenti ad abbandoni ed espulsioni choc, il docu-reality di Real Time ne ha regalati di colpi di scena.

Chi è che non ricorda la storia di Schenee Murry? La donna aveva scelto di partecipare al programma di Real Time a causa dei suoi 302 kg, determinati da una storia sconvolgente. Abusata da piccola e vittima di bullismo per i tantissimi chili di troppo, la ventisettenne di Indianapolis non voleva assolutamente continuare a vivere in quello stato. Ed ha scelto così di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Purtroppo, il suo percorso non è stato affatto sensazionale: non soltanto, infatti, è riuscita a dimagrire solo un chili durante il suo programma di dimagrimento, ma è stata anche beccata a mangiare del cibo che non era affatto presente nel suo piano alimentare. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi?

Com’è oggi Schenee Murry dopo Vite al Limite

È dimagrita solo un chilo ed ha tenuto un atteggiamento poco consono alle “leggi” di Vite al Limite, Schenee Murry. È proprio per questo motivo che, all’ottavo mese del suo percorso di dimagrimento, il dottor Nowzaradan ha pensato bene di espellerla dal programma. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Non è affatto la prima paziente ad essere stata espulsa da Vite al Limite! Anche Angela Gutierrez lo è stata, ma oggi è irriconoscibile. Cosa sappiamo, invece, su Schenee? Sul web, purtroppo, ci sono notizie tante diverse sul suo conto. Noi, però, siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. Ed abbiamo constatato il suo cambiamento.

Seppure attiva sui social, Schenee non vi condivide dal 2020. Questa foto che vi stiamo per riproporre, infatti, risale proprio a Giugno 2020. Tuttavia, qualche miglioramento – seppure piccolissimo – non si può fare a meno di notare. Eccola oggi:

Ci auguriamo che, ad oggi, Schenee abbia capito quanto sia importante per lei ritornare in forma.