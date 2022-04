Tutti amano ed apprezzano la sua simpatia, ma conoscete la vita privata di Biagio Izzo? Chi è l’ex moglie e quanti figli ha il comico napoletano.

Anche voi non vedete l’ora che arrivi stasera per una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, vero? Come ampiamente spiegato in un nostro articolo, le anticipazioni ci dicono che gli ospiti previsti per questa puntata sono davvero incredibili, ma purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia. Dopo quasi due mesi dall’inizio di questa nuova edizione, il programma condotto da Stefano De Martino saluterà il pubblico di Rai Due.

Al momento, abbiamo pochissime notizie sulle sorti di “Step”. Il suo seguito è davvero pazzesco, come lo è anche il successo, ma cosa ne sarà in un futuro? Al momento, non abbiamo alcun tipo di notizia. Una cosa è certa: se Stefano dovesse fare tappa fissa a Mediaset, c’è bisogno di un volto che possa rimpiazzarlo. In attesa di ulteriori delucidazioni in merito, però, gustiamoci questa ultima puntata. E prepariamoci a qualcosa di grandioso. Come al solito, tra gli ospiti della puntata di stasera ci sarà lui: Biagio Izzo. A proposito, conoscete proprio tutto sulla sua vita privata? Scopriamo chi è l’ex moglie e quanti figli ha il comico napoletano.

Vita privata di Biagio Izzo: chi è l’ex moglie e quanti figli ha

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di quello che Biagio Izzo faceva prima di cavalcare l’onda del successo come attore e comico. Se vi chiedessimo, però, se conoscete perfettamente la sua vita privata, ci sapreste dare una risposta? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

Forse non tutti lo sanno, ma Biagio Izzo ha ben quattro figli. Le sue “prime donne” si chiamano Alessia e Valeria e sono nate dal precedente matrimonio del comico napoletano con Teresa. Purtroppo, sull’ex moglie di Biagio Izzo abbiamo pochissime notizie. A quanto pare, però, sembrerebbe che lei non faccia parte dello spettacolo. Terminato questo primo matrimonio, il simpaticissimo Biagio si è sposato nel 2008 con Federica Apicella, giovanissima modella, ed è diventato padre di Martina e Raffaele. Anche su di lei, però, sappiamo pochissimo. Persino su Instagram, infatti, la ragazza ha un profilo blindatissimo.

Conoscevate questo “aspetto” della sua vita?