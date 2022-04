Chi è la fidanzata di Irama: è bellissima, ma sapete che lavoro fa?

Irama è un famosissimo ed amato cantante, ma sapete chi è la sua fidanzata? Non tutti immaginano che lavoro fa: cosa occorre sapere su di lei.

Ne è passato di tempo da quando Irama, davvero giovanissimo, si è presentato alla “corte” di Maria De Filippi ad Amici e ne usciva suo vincitore indiscusso. Se lui, però, non è affatto cambiato nel tempo, quella che è stato inevitabile che cambiasse è stata la sua vita: oggi Filippo Maria Fanti è amatissimo!

Era soltanto un ragazzino Irama quando ha vinto Amici. Adesso è un uomo e, seppure sia amatissimo, si conosce davvero ben poco di lui. Proprio recentemente, è stato sul palco di Sanremo e con la sua “Ovunque sarai”, dedicata ad una persona per lui molto speciale che ora non c’è più, l’ex vincitore di Amici è stato tra i cantanti che più ha emozionato. Vi siete mai chiesti, però, qualche cosa in più sulla sua vita privata? Su questo aspetto, sembrerebbe che il giovane cantante sia piuttosto riservato. Certo, sappiamo che è fidanzato da qualche anno con una splendida ragazza, ma cosa sappiamo su di lei? Ad esempio, sapete che lavoro fa la sua fidanzata?

Che lavoro fa la fidanzata di Irama?

Dal punto di vista professionale e musicale, Irama non può affatto lamentarsi. Nemmeno sulla sua vita privato, però, può farlo! Sembrerebbe che – dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis intorno ai primi mesi del 2019 – l’ex vincitore di Amici abbia ritrovato la serenità accanto ad una splendida ragazza. I due sono molto gelosi della loro vita di coppia e condividono scatti di coppia davvero di rado. Quelli che sono stati condivisi qualche ora fa dalla giovanissima ragazza, però, ci hanno fatto venire la curiosità di scoprire qualche cosa in più su di lei.

La fidanzata di Irama, dunque, si chiama Victoria Stella Doritou. E, a quanto pare, è nata a Limisso. Da sempre appassionata di moda, la giovane ha iniziato a calcare le sue prime passarelle da giovanissima. Ed ancora adesso continua a svolgere questo lavoro.

Una coppa splendida, non trovate?