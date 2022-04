Isola dei Famosi, quanto guadagnano i naufraghi? Il cachet settimanale è sconvolgente

L’Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i naufraghi? Il cachet settimanale è davvero sorprendente: saperlo vi lascerà stupefatti!

Appena due settimane e 5 puntate andate in onda e L’Isola dei Famosi ci lascia già a bocca aperta. D’altronde si sa, quando si parla di reality ci si può sempre aspettare di tutto. E se pensiamo di mettere un gruppo di persone su un’isola in mezzo al mare ad affrontare prove di coraggio ed a subire la fame, beh.. Allora è tutto sicuramente più amplificato.

Solo due settimane e già i colpi di scena non sono venuti certamente a mancare all’interno del programma condotto dalla splendida Ilary Blasi. Abbiamo assistito all’abbandono del reality da parte di una concorrente in gioco ma non solo. Abbiamo visto approdare in Honduras coppie di amanti, di madri e figli, di padri e figli. Ma anche sull’isola è sbocciato l’amore e pare sia nata una nuova coppia. Seguiamo la puntata in diretta, guardiamo il daytime dei concorrenti e vediamo come affrontano le loro giornate in una maniera sicuramente insolita a ripararsi da tempeste, a cercare cibo ed anche a litigare fra loro.

In tutto ciò c’è una domanda che a tutti sorge spontanea, ma quanto guadagnano i concorrenti de L’Isola dei Famosi? A questa domanda possiamo rispondervi subito ma preparatevi perché il cachet settimanale dei naufraghi è piuttosto sorprendente!

Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i naufraghi? La cifra è sconvolgente

Si sottopongono a prove di forza, a prove di coraggio, pur di avere del cibo che permetta loro di ritrovare le forze fisiche soprattutto ma anche mentali che a lungo andare in questa avventura si sa, vengono a mancare. Non si può dire che i naufraghi che hanno consapevolmente scelto di prendere parte a questa esperienza non manchino di audacia se scelgono di patire la fame ed affrontare la vita dura e selvaggia dell’Isola.

Per alcuni è un modo per mettersi alla prova, per altri un percorso introspettivo che permette loro di ritrovare sé stessi. Ma si tratta pur sempre di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e questo è per loro un vero a proprio lavoro. Per questo motivo, vien lecito domandarsi: quanto guadagnano i naufraghi dell’Isola dei Famosi?

A questa domanda possiamo rispondere facendo riferimento all’informazione riportata dal portale Mow, che farebbe sapere che il cachet settimanale per ogni naufrago presente in Honduras ammonterebbe a circa 5mila euro settimanali. Il guadagno è proporzionato al numero di settimane che i concorrenti trascorrono a L’Isola.

A quanto pare ci sarebbe inoltre una sorta di gerarchia dettata dal livello di ‘popolarità’ e che porrebbe ai piani alti i più pagati fra i quali Lory Del Santo, Ilona Staller e Marco Melandri che guadagnerebbero 10 mila euro settimanali.