Emy Buono è una concorrente de La Pupa e il secchione: scopriamo che cosa fa nella vita la ‘pupa’.

La nuova edizione de La Pupa e il secchione è condotta da Barbara D’Urso che ha portato grandi novità nel format. Come lei stessa ha ribadito più volte ancora prima del debutto, questa edizione è più in linea con il docu-reality.

Abbiamo conosciuto i concorrenti che hanno formato poi delle coppie. Nel corso di queste prime settimane ci sono state già delle grosse sorprese e un colpo di scena inaspettato. Flavia Vento ha abbandonato il gioco prima del previsto. A sostituirla è arrivata Elena Morale che abbiamo conosciuto la prima volta proprio nelle vesti di pupa nel 2010. Tra le concorrenti però non possiamo non citare Emy Buono, napoletana esplosiva che abbiamo conosciuto la prima volta nel programma Ti spedisco in Convento, nella prima edizione. Ma cosa fa Emy nella vita? Scopriamolo insieme.

Emy Buono, ‘pupa’ de La pupa e il secchione: che cosa fa nella vita

Nel 2021 Emy Buono ha partecipato alla prima edizione del programma Ti spedisco in Convento in onda su Real Time. Nel format ha abbandonato la vita movimentata che conduceva. Ha infatti trascorso alcune settimane all’insegna della tranquillità, della preghiera, della scoperta di se stessa insieme ad un gruppo di suore.

Adesso è una pupa della nuova edizione de La pupa e il secchione 2022, scelta da Barbara D’Urso ed è in coppia con il secchione Alessandro De Meo e Asia Valente. Il ‘trio’ ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter arrivare fino alla fine e chissà anche anche buone possibilità di vincere. Ma cosa sappiamo della concorrente? Sapete cosa fa nella vita?

Emy Buono ha 23 anni e lavora come cubista: “Quando sono sul cubo mi piace che le persone impazziscono per me”. E infatti famoso è ormai il suo modo particolare di twerkare, come abbiamo visto nella prima puntata, a terra. Nel video di presentazione ha spiegato che a lei piace vantarsi ed è una persona competitiva: “Devo vincere sempre”. Emy riuscirà ad arrivare fino alla fine del suo percorso? Lo scopriremo guardando La pupa e il secchione show!