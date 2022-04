Manca sempre meno all’ultima di Studio Battaglia, ma ci sarà una seconda stagione?

Ancora pochissimi istanti e Studio Battaglia andrà in onda con la sua ultima puntata, ma in molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

Se la puntata di Stasera tutto è possibile del 5 Aprile sarà l’ultima e del tutto imperdibile, anche quella che andrà in onda su Rai Uno di Studio Battaglia sarà impressionante. A distanza di qualche settimana dal suo inizio, la serie tv concentrate su tre avvocatesse è pronto a chiudere i battenti.

Manca sempre meno all’ultima puntata di Studio Battaglia. A partire dalle ore 21:30 circa, infatti, il pubblico di Rai Uno assisterà alle battute finali dell’amatissima serie tv. A proposito, avete visto che cosa accadrà? Le anticipazioni che vi abbiamo raccontato anche in un nostro recentissimo articolo ci dicono che sarà un appuntamento piuttosto choc, durante il quale non mancherà nulla! A questo punto, la domanda sorge spontanea: ci sarà una seconda stagione di Studio Battaglia?

Ci sarà una seconda stagione di Studio Battaglia?

Sono davvero tantissime le serie tv che si sono alternate sul piccolo schermo di Rai Uno a partire da Settembre scorso e di cui il suo amatissimo pubblico non vede l’ora di assistere ai nuovi episodi. È il caso, ad esempio, di Doc-nelle tue mani 3. Cosa sappiamo, però, su Studio Battaglia? Se, al momento, tutto tace sul prosieguo di Vostro Onore, cosa ne sarà delle serie tv concentrata su tre splendide donne avvocatesse?

In attesa di poter assistere all’ultima e travolgente puntata di Studio Battaglia, sono tantissime le persone che si chiedono se ci sarà mai una sua seconda stagione? D’altra parte, anche noi ce lo stiamo chiedendo. Cosa sappiamo, però? Purtroppo, poco e niente! Seppure manchino pochissimi istanti al finale di stagione, non ci è dato sapere se ci sarà un prosieguo o meno della serie tv. Secondo quanto si apprende da una recentissima Instagram Stories di TV Blog, sembrerebbe che una seconda stagione non sia stata ancora confermata, anche se il pubblico la richiede a gran voce.

Il successo di Studio Battaglia è stato immediato sin da subito. È proprio per questo motivo che, ad oggi, in tantissimi richiedono i suoi nuovi episodi. Cosa verrà deciso secondo voi?