Maria De Filippi è un’amata conduttrice, ma non tutti conoscono questo retroscena: impensabile!

Tutti amano Maria De Filippi come conduttrice, ma in pochissimi conoscono questo retroscena sul suo conto: è davvero impensabile!

È indiscusso: Maria De Filippi è la vera e propria regina della televisione italiana! Attualmente al timone di ben tre programmi e tutti di successo, la conduttrice vanta di un seguito impressionante.

Ciascun programma che porta la firma di Maria De Filippi si dimostra un incredibile successo. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Super professionale e sempre pronta a mettersi in gioco, la moglie di Maurizio Costanzo è tra i volti più apprezzati dal pubblico italiano. Siete convinti, però, di conoscere ogni cosa su di lei? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso. Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato del suo titolo di studio e del suo lavoro prima del suo successo in tv. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Leggendo con attenzione le interviste rilasciate in tutti questi anni, infatti, siamo venuti a conoscenza di un retroscena davvero impensabile. Oggi è amatissima, come dicevamo, ma sapete che cosa voleva fare Maria De Filippi da grande? Vi diremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: non l’avreste mai immaginato.

Retroscena impensabile su Maria De Filippi: non l’avreste mai immaginato

Anche voi avete sognato di fare un determinato mestiere da grandi ed, una volta cresciuti, avete fatto tutt’altro? È proprio questo quello che è capitato a Maria De Filippi. Oggi, come tutti sappiamo, la moglie di Maurizio Costanzo è tra i volti più amati della televisione italiana. Se vi dicessimo, però, che la tv non era affatto una sua priorità, ci credereste? Fareste bene a farlo proprio è proprio così. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a La Repubblica nel 2010.

A La Repubblica, molto probabilmente per la prima volta, Maria De Filippi ha svelato cosa avrebbe voluto fare da grande. A quanto pare, infatti, la tv non era affatto nei suoi piani. E, data la sua passione per la benzina, la conduttrice ha rivelato di aver voluto svolgere il mestiere di benzinaia. Un retroscena davvero impensabile, non c’è che dire.

L’avreste mai immaginato? Noi assolutamente no! Ammirando la sua spontaneità dinanzi ai riflettori, abbiamo sempre pensato che la conduttrice fosse un mestiere che le calza a pennello.