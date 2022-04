Nino Frassica, incidente sul set di Don Matteo: racconto da brividi

Nel corso di una sua intervista, Nino Frassica ha raccontato l’incidente di cui è stato protagonista mentre era sul set di Don Matteo.

Non aspettavamo altro che il suo ritorno! Stiamo parlando proprio del mitico Don Matteo! A distanza di qualche anno dalla messa in onda della sua dodicesima stagione, il simpaticissimo ed incredibile parroco di Spoleto è ritornato ad appassionare i suoi telespettatori con delle avventure impressionanti.

Come raccontato in alcuni dei nostri articoli, la tredicesima edizione di Don Matteo sarà ricca di clamorose novità. Oltre alle tantissime new entry e graditissimi ritorni, il pubblico si dovrà preparare a dare un clamoroso “addio”. Dopo ben 13 stagioni, Terence Hill lascerà la serie televisiva e passerà il timone a Raoul Bova, che nella serie tv interpreterà un giovanissimo prete. Colui che, invece, continua ad essere una presenza costante all’interno della fiction, è proprio lui: Nino Frassica! A proposito, avete letto dell’incidente di cui è stato vittima durante le riprese? A raccontarlo, è stato proprio il diretto interessato al settimanale Di Più.

Nino Frassica, incidente sul set di Don Matteo: cos’è successo

A distanza di qualche giorno dall’inizio della tredicesima edizione di Don Matteo, Nino Frassica si è lasciato andare ad una lunga intervista sulle pagine del settimanale Di Più. È proprio in questa occasione che, per la prima volta in assoluto, l’attore siciliano ha raccontato dell’incidente di cui è stato protagonista sul set della serie tv. Sia chiaro: non è stato affatto specificato l’anno dell’accaduto, ma sembrerebbe proprio che l’attore si sia preso uno bello spavento.

“Dovevamo girare una scena sopra il tetto, ma sono scivolato”, ha iniziato a raccontare Nino Frassica a Di Più. Spiegando che se fosse caduto, sarebbe morto. E che grazie a Terence Hill, che era sulla scena insieme a lui, è riuscito a salvarsi. “Stavo per precipitare di sotto, ma mi ha afferrato e salvato la vita”, ha continuato a raccontare al settimanale.

Un episodio davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. E che ancora adesso, sia al diretto interessato che a sua moglie, fa venire i brividi.